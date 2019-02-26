Sony и OnePlus показали на MWC 2019 свои прототипы 5G-смартфонов

На нынешней выставке MWC 2019 многие производители смартфонов демонстрируют собственные устройства, обладающие поддержкой стандарта связи 5G. В том числе и компания Sony показала прототип такого устройства. Оно демонстрировалось на стендах Sony и Qualcomm.

Подробных сведений о смартфоне Sony с поддержкой 5G пока нет. Сам демонстрируемый аппарат представляет собой тестовый образец. Представитель компании сообщил, что в настоящее время тестирование проходят несколько модификаций 5G-смартфона, так что к моменту его официальной презентации внешний вид и характеристики всё ещё могут незначительно измениться. Нынешний прототип основан ан чипсете Qualcomm Snapdragon 855. Соотношение сторон составляет 21:9, как и у нового флагмана Sony Xperia 1. Более подробные сведения об устройстве и даже примерные сроки его презентации пока не называются. Предполагается, что 5G-смартфон Sony может быть представлен во время проведения выставки IFA 2019 в сентябре.

Компания OnePlus также показала на выставке MWC 2019 свой прототип смартфона с поддержкой связи 5G. Устройство было заключено в пластиковый корпус, что не позволило рассмотреть его вблизи. Можно было лишь видеть изображение на дисплее. Как и в случае Sony, пока что компания не спешит делиться подробностями. Устройство было подключено к локальной базовой станции 5G через соединение mmWave, которое сосредоточено на высокой скорости передачи данных в ущерб радиуса покрытия.

В компании отмечают, что 5G-смартфон OnePlus представляет собой совершенно новую разработку, а не является результатом модернизации существующей модели. Аппарат способен обеспечивать скорость передачи данных до 500 Мбит/с, хотя демонстрируемый контент (поток видео с HD разрешением и частотой 60 кадров в секунду) требовал лишь около 15 Мбит/с пропускной способности. Официальная презентация этой модели должна состояться на протяжении второго квартала 2019 года.

Ранее компания OnePlus уже сообщала, сто её 5G-смартфон будет использовать в качестве основы систему-на-чипе Qualcomm Snapdragon 855. При этом главный исполнительный директор компании заявил, что стоимость такого устройства может быть на $200-300 выше, чем у аналогов с поддержкой 4G.

Как отмечают журналисты The Verge, демонстрируемый на смартфоне контент был трансляцией игрового процесса Ace Combat 7, обрабатываемого на облачном сервисе Bluetooth и транслируемом через интернет. Трансляция велась с сервера, расположенного в Амстердаме. Как было сказано выше, сигнал на смартфон передавался через локальную базовую станцию, установленную в стендовой зоне Qualcomm. Управление игровым процессом осуществлялось не через сенсорный дисплей, а посредством контроллера Xbox One, подключенного к смартфону через интерфейс Bluetooth. В такой конфигурации играть было не совсем комфортно, после нажатия кнопки на контроллере реакция на экране была заметна примерно через полсекунды. Однако, учитывая большое количество звеньев в цепи данного игрового процесса, тяжело сказать, что именно оказывало наибольшее влияние на такую задержку отклика.

Источник: Gizmochina, The Verge