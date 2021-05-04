Sony инвестировала в Discord — интеграция с PlayStation появится к 2022 году





Sony объявила о приобретении минорной доли в Discord, владеющей одноименным мессенджером — партнерство предполагает, в числе прочего, интеграцию Discord и PlayStation.

Подробностей о том, во что конкретно выльется это сотрудничество, пока немного. Сообщается только, что поддержка Discord на консолях PlayStation и в мобильном приложении Sony появится с начала 2022 года. Стороны уже приступили к обеспечению интеграции Discord с PlayStation Network». В то же время не уточняется, что именно планируется — это будет полноценное приложение Discord для консолей PlayStation или ограниченная интеграция (например, сопряжение учетных записей PSN и Discord для более удобного общения с друзьями за пределами платформы).

Финансовые детали сделки тоже не афишируются. Известно лишь, что Sony поучаствовала в недавно раунде инвестиций серии H мессенджера Discord в качестве миноритарного инвестора.

В марте 2021 года СМИ сообщили, что Microsoft договаривается о покупке Discord за более чем 10 миллиардов долларов, но в итоге сделка развалилась.