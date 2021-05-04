Sony инвестировала в Discord — интеграция с PlayStation появится к 2022 году
Sony объявила о приобретении минорной доли в Discord, владеющей одноименным мессенджером — партнерство предполагает, в числе прочего, интеграцию Discord и PlayStation.
Подробностей о том, во что конкретно выльется это сотрудничество, пока немного. Сообщается только, что поддержка Discord на консолях PlayStation и в мобильном приложении Sony появится с начала 2022 года. Стороны уже приступили к обеспечению интеграции Discord с PlayStation Network». В то же время не уточняется, что именно планируется — это будет полноценное приложение Discord для консолей PlayStation или ограниченная интеграция (например, сопряжение учетных записей PSN и Discord для более удобного общения с друзьями за пределами платформы).
Финансовые детали сделки тоже не афишируются. Известно лишь, что Sony поучаствовала в недавно раунде инвестиций серии H мессенджера Discord в качестве миноритарного инвестора.
В марте 2021 года СМИ сообщили, что Microsoft договаривается о покупке Discord за более чем 10 миллиардов долларов, но в итоге сделка развалилась.
- У Discord около 140 миллионов активных пользователей в месяц, а в 2020 году компания получила доход в размере 130 миллионов долларов. В то же время бизнес пока остается убыточным. По итогам последнего известного инвестраунда в ноябре 2020-го Discord получил оценку в 7 миллиардов долларов.
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- Программное обеспечение Discord является бесплатным для большинства пользователей, а зарабатывает сервис за счет платной подписки Nitro (9,99 долларов в месяц с пользователя), которая открывает доступ к дополнительным возможностям — совместное использование экрана в более высоком разрешении, дополнительные пакеты стикеров и более высокие лимиты загрузки.