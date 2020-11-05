Sony меняет модель продаж PlayStation 5 — на старте консоль будет продаваться только в интернет-магазинах

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Sony опубликовала в официальном блоге PlayStation свежий пост с важным объявлением, касающимся старта продаж PlayStation 5 — на старте купить консоль в рознице не выйдет, поскольку компания решила ограничить канал сбыта интернет-продажами. Официальная причина такого решения — коронавирус.

Глобальное объявление Sony сделала после того, как японское подразделение PlayStation сообщило о том, что первые партии полностью распроданы по предзаказу, и в магазинах консоли не появятся.

В Sony подчеркивают, что не хотят подвергать риску заражения ни покупателей, ни сотрудников розничных магазинов.

«‎В день выхода консоли 19 ноября вы не сможете приобрести ее в магазинах розничной торговли – откажитесь от планов посетить или занять очередь в магазинах своего города в этот день в надежде приобрести PS5. Берегите себя, оставайтесь дома и оформите заказ по сети. Игроки, оформившие предзаказ консоли в магазине розничной торговли, смогут получить ее в соответствии с протоколами безопасности продавца. Свяжитесь с продавцом, чтобы узнать подробности о том, как получить консоль». из заявления Sony.

В Украине предварительные продажи PS5 стартовали 22 октября и во многих интернет-магазинах уже прекратили сбор предзаказов, так как достигли лимита. Доставки первым покупателям начнутся 19 ноября в Киеве и 21-23 ноября — в регионах. Судя по всему, дефицит на старте неизбежен, хотя это было очевидно с самого начала. В некоторых странах, включая США и Японию, поставки стартуют на неделю раньше, 12 числа.