Sony намерена первой выпустить дюймовый сенсор для камер смартфонов

Нажмите здесь, чтобы поделиться контентом на Facebook. (Открывается в новом окне)





Вслед за Samsung компания Sony готова анонсировать собственный новый сенсор камеры для смартфонов. Причём Sony подготовила к выпуску самый крупный сенсор в данной категории. Модель Sony IMX800 имеет диагональ 1 дюйм.

Пока что речь не идёт об официальном анонсе. Как заявляет осведомлённый источник, дебют сенсора Sony IMX800 состоится в апреле. Технические характеристики этого датчика пока не сообщаются, за исключением его больших размеров. Как правило, чем крупнее сенсор, тем больше света он может захватить и обеспечить лучшее качество изображения. Также более крупный сенсор позволяет лучше размывать фон. Вместе с тем, столь крупный сенсор требует использования и более совершенной оптической системы объектива. Также он занимает много места внутри ограниченных по размерам корпусов смартфонов, что может повлиять на расположение других сенсоров камеры.

Дополнительно сообщается, что первой новый сенсор Sony IMX800 будет использовать компания Huawei в смартфоне P50. Помимо главного модуля этот смартфон получит сверхширокоугольный модуль, телефото модуль и перископический модуль.

Ранее также сообщалось, что и Samsung готовит дюймовый 150-Мп сенсор для камер смартфонов.

Источник: wccftech