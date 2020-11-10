Sony не исключает добавления PS5 нативной поддержки 1440p в будущем — если будет достаточный спрос





Новые детали о PS5 в свежем интервью японскому изданию AV Watch рассказали топ-менеджеры Sony Interactive Entertainment Масаясу Ито (исполнительный директор по созданию оборудования) и Хидеаки Нисино (старший вице-президент по развитию платформ).

Отсутствие на PS5 нативной поддержки разрешения 1440p топ-менеджеры объяснили приоритетами Sony, а не техническими сложностями. В Sony убеждены, что подавляющее большинство будет использовать PS5 в паре с телевизором, а не с монитором. В то же время Sony не исключает, что может добавить нативную поддержку разрешения 1440p в одном из будущих обновлений при условии достаточно большого числа владельцев PS5 с такими мониторами. Увы, топ-менеджеры не уточнили, сколько должно быть таких пользователей в общей базе.

С отдельным приложением веб-браузера, которое Sony решила не добавлять на PS5, ситуация такая же, как с поддержкой 1440p. В компании попросту не увидели в нем необходимости. Но опять-таки Sony не исключает, что веб-браузер может появиться на новой консоли в одном из будущих обновлений.

В ходе беседы Хидеаки Нисино также намекнул на новую VR-гарнитуры для PS5 — пока Sony не анонсировала новых игр для PS5 с полноценной поддержкой PS VR (на старте в VR-режиме на PS5 можно будет играть только через обратную совместимость с PS4).