Sony детально рассказала о разных аспектах PS5 в формате «вопрос-ответ»
9 ноября в официальном блоге PlayStation появилась специальная страничка (она доступна и на русском языке), где в формате «вопрос-ответ» Sony детально рассказала о своей новой консоли — PS5. Кроме ранее известных данных, там можно найти некоторые детали о консоли (например, о системной поддержке мыши и клавиатуры), на которых до этого момента никто не обращал внимания.
Прежде всего стоит оговорить, что это версия списка не является окончательной. В Sony обещают дополнять список по мере получения новых вопросов и в рамках продолжающейся подготовки к старту продаж в этом месяце (в Украине поставки стартуют 19 ноября).
- На этапе старта продаж ни для одной из модификаций консоли PS5 не будут доступны дополнительные цвета или варианты дизайна.
- Единственное различие между консолью PS5 и цифровым изданием консоли PS5 заключается в дисководе Ultra HD Blu-ray. В цифровом издании консоли PS5 дисковода нет. В плане производительности консоли идентичны.
- Разъемы ввода/вывода и возможности подключения поддерживает PS5:
- Переносить игры для PS5 на USB-накопитель нельзя, но рассматриваются возможные способы сохранять (но не запускать) игры PS5 на USB-накопителе, которые могут быть добавлены с последующими обновлениями.
- На старте продаж можно будет подключить совместимый USB-накопитель и использовать его для хранения и запуска игр с PS4.
Sony не рекомендует приобретать внешние накопители SSD M.2 до появления подробностей о рекомендуемых накопителях. Поддержка накопителя SSD M.2 появится на PS5 после старта продаж в рамках очередного обновления системного программного обеспечения.
Загрузка и установка обновлений программного обеспечения игр на консоли PS5 выполняются быстрее, чем на консоли PS4, поскольку размер данных в обновлениях и исправлениях регулируется более эффективно.
- На старте продаж виртуальный объемный звук не будет поддерживаться при выводе через динамики телевизора (только через наушники), но эта возможность планируется со следующими обновлениями.
- Официальные рекомендации по установке PS5:
- К PS5 необязательно покупать телевизор 4K. Поддерживаются разрешения: 720p, 1080i, 1080p и 2160p. При подключении к дисплею с разрешением 4K консоль PS5 может выводить сигнал с разрешением до 2160p (4K UHD). На старте продаж PS5 можно будет подключать и к 8K-дисплеям, а в будущем планируется добавление поддержки разрешения 8K.
PS5 поддерживает следующие аудиоформаты:
- Dolby Digital (макс. 5.1-кан.)
- Dolby Digital Plus (макс. 7.1-кан.)
- Dolby TrueHD (макс. 7.1-кан.)
- DTS (макс. 5.1-кан.)
- DTS-HD High Resolution Audio (макс. 7.1-кан.)
- DTS-HD Master Audio (макс. 7.1-кан.)
- AAC (макс. 5.1-кан.)
- Линейный ИКМ (макс. 7.1-кан.)
- PS5 поддерживает стандарт HDMI 2.1, который обеспечивает видеопоток 4K с частотой 120 Гц, при этом следует учитывать, что 4K-телевизоры, совместимые с HDMI 2.1, в настоящее время доступны не на всех рынках.
- Время работы DualSense от аккумулятора такое же, как у беспроводного контроллера DualShock 4, а время зарядки при подключении к консоли PS5 или зарядной станции DualSense составляет приблизительно три часа.
- Беспроводной контроллер DualSense несовместим с консолью PS4.
Для игр PS4, которые запускаются на консоли PS5, можно использовать беспроводной контроллер DualShock 4 или беспроводной контроллер DualSense. В то же время для игр PS5 требуется беспроводной контроллер DualSense, так как они рассчитаны на использование его новых функций.
- Игры:
- Региональной блокировки для игр PS5 не будет.
В оригинальные игры для PlayStation, PS2 или PS3 на PS5 не получится. Консоль PS5 поддерживает воспроизведение только игр для PS5 и более 99% игр для PS4, в том числе игры для PlayStation VR.
- PS5 не поддерживает воспроизведение фильмов 3D Blu-ray.
- Поддержка клавиатуры и мыши с интерфейсом USB и Bluetooth заложена в PS5 на системном уровне, но возможность их использования в той или иной игре будет зависеть от разработчика.
- Интерфейс PS5 не будет поддерживать папки или темы на старте.
- На PS5 нет отдельного приложения веб-браузера.
- PS5 автоматически записывает последние 60 минут игры с разрешением 1080p. Разрешение 4K также доступно, если записывать игровой процесс вручную с помощью кнопки создания.
- Снимки экрана можно сохранять в формате JPEG или PNG с разрешением 1920х1080 или 3840х2160. Можно делать (и просматривать) снимки экрана в HDR, если PS5 подключена к дисплею HDR. При экспорте или совместном использовании снимков экрана в HDR консоль PS5 преобразует их в стандартное изображение JPEG.