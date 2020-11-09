Sony детально рассказала о разных аспектах PS5 в формате «вопрос-ответ»

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9 ноября в официальном блоге PlayStation появилась специальная страничка (она доступна и на русском языке), где в формате «вопрос-ответ» Sony детально рассказала о своей новой консоли — PS5. Кроме ранее известных данных, там можно найти некоторые детали о консоли (например, о системной поддержке мыши и клавиатуры), на которых до этого момента никто не обращал внимания.

Прежде всего стоит оговорить, что это версия списка не является окончательной. В Sony обещают дополнять список по мере получения новых вопросов и в рамках продолжающейся подготовки к старту продаж в этом месяце (в Украине поставки стартуют 19 ноября).

На этапе старта продаж ни для одной из модификаций консоли PS5 не будут доступны дополнительные цвета или варианты дизайна.

Единственное различие между консолью PS5 и цифровым изданием консоли PS5 заключается в дисководе Ultra HD Blu-ray. В цифровом издании консоли PS5 дисковода нет. В плане производительности консоли идентичны.

Разъемы ввода/вывода и возможности подключения поддерживает PS5:

Переносить игры для PS5 на USB-накопитель нельзя, но рассматриваются возможные способы сохранять (но не запускать) игры PS5 на USB-накопителе, которые могут быть добавлены с последующими обновлениями.

На старте продаж можно будет подключить совместимый USB-накопитель и использовать его для хранения и запуска игр с PS4.

Sony не рекомендует приобретать внешние накопители SSD M.2 до появления подробностей о рекомендуемых накопителях. Поддержка накопителя SSD M.2 появится на PS5 после старта продаж в рамках очередного обновления системного программного обеспечения.

Загрузка и установка обновлений программного обеспечения игр на консоли PS5 выполняются быстрее, чем на консоли PS4, поскольку размер данных в обновлениях и исправлениях регулируется более эффективно.

На старте продаж виртуальный объемный звук не будет поддерживаться при выводе через динамики телевизора (только через наушники), но эта возможность планируется со следующими обновлениями.

Официальные рекомендации по установке PS5:

К PS5 необязательно покупать телевизор 4K. Поддерживаются разрешения: 720p, 1080i, 1080p и 2160p. При подключении к дисплею с разрешением 4K консоль PS5 может выводить сигнал с разрешением до 2160p (4K UHD). На старте продаж PS5 можно будет подключать и к 8K-дисплеям, а в будущем планируется добавление поддержки разрешения 8K.

PS5 поддерживает следующие аудиоформаты: Dolby Digital (макс. 5.1-кан.) Dolby Digital Plus (макс. 7.1-кан.) Dolby TrueHD (макс. 7.1-кан.) DTS (макс. 5.1-кан.) DTS-HD High Resolution Audio (макс. 7.1-кан.) DTS-HD Master Audio (макс. 7.1-кан.) AAC (макс. 5.1-кан.) Линейный ИКМ (макс. 7.1-кан.)

PS5 поддерживает стандарт HDMI 2.1, который обеспечивает видеопоток 4K с частотой 120 Гц, при этом следует учитывать, что 4K-телевизоры, совместимые с HDMI 2.1, в настоящее время доступны не на всех рынках.

Время работы DualSense от аккумулятора такое же, как у беспроводного контроллера DualShock 4, а время зарядки при подключении к консоли PS5 или зарядной станции DualSense составляет приблизительно три часа.

Беспроводной контроллер DualSense несовместим с консолью PS4.

Для игр PS4, которые запускаются на консоли PS5, можно использовать беспроводной контроллер DualShock 4 или беспроводной контроллер DualSense. В то же время для игр PS5 требуется беспроводной контроллер DualSense, так как они рассчитаны на использование его новых функций.

Игры: