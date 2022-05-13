Sony официально представила флагманские накладные наушники WH-1000XM5 за $400: ANC, быстрая зарядка и 30-мм драйверы из углеволокна. Продажи начнутся 20 мая

После ряда утечек наушники WH-1000XM5 от Sony представлены официально. По сравнению с предыдущим поколением беспроводного гаджета, уменьшилось оголовье, вес тоже «урезали» на 4 грамма (250 граммов по сравнению с 254 ранее). Удвоилось количество процессоров и количество микрофонов, которые выполняют функцию шумоподавления (до 8). Sony теперь использует отдельный чип V1 для обработки шумоподавления и снабдила WH-1000XM5 автоматической системой оптимизации шумоподавления, которая обеспечивает максимальную производительность в зависимости от окружающих условий. 30-мм драйверы выполнены из углеродного волокна, пишет The Verge.

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Через приложение Headphones Connect можно настроить множество параметров. А если разрешить отслеживать местонахождение, то для WH-1000XM5 станет доступным выбор автоматического включения проницаемости, адаптивное управление звуком для включения/отключения Speak-to-Chat для определенного места либо действия.

Можно настроить наушники для использования 360 Reality и DSEE Extreme (Digital Sound Enhancement Engine — это запатентованная технология Sony, которая обеспечивает использует ИИ для воспроизведения частотной характеристики, которая обычно теряется при сжатии аудиофайла).

Не подтвердились, правда, слухи о том, что наушники Sony WH-1000XM5 смогут работать дольше на 10 часов, по сравнению с предшественником. При использовании активного шумоподавления время работы составит 30 часов. Зато доступна функция быстрой зарядки: 3 минуты дадут 3 часа воспроизведения музыки.

Продажи стартуют 20 мая. Цена наушников 400 долларов (что на 50 долларов больше стоимости WH-1000XM4).