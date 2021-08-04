Sony отчиталась о рекордном первом финансовом квартале — выручка PlayStation оказалась максимальной среди всех платформодержателей

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4 августа Sony опубликовала отчет за первый квартал 2021 финансового года, который завершился 30 июня — он стал рекордным по сравнению с такими же периодами прошлых лет.

Общая выручка за квартал (апрель-июнь) составила 20,61 миллиарда долларов, а операционная прибыль — 2,56 миллиарда долларов. Оба значения — рекордные для первого фискального квартала.

Игровое подразделение PlayStation по-прежнему формирует основную часть доходов Sony. Его выручка выросла на 6,1% год к году и достигла 5,66 миллиарда долларов — это лучший результат первого квартала фискального года среди всех платформодержателей. В то же время операционная прибыль игрового направления сократилась на 40,6%, до 765,7 миллиона долларов. В Sony связывают это с падением продаж софта от сторонних разработчиков и тем, что консоли PS5 продаются «в минус». Ранее Sony прогнозировала, что в июне PlayStation 5 станет прибыльной (обновлено: финансовый директор Sony Хироки Тотоки подтвердил, что дисковая версия PS5 в июне достигла точки безубыточности)

На втором и третьем месте — финансовые сервисы и потребительская электроника Electronics Products & Solutions (EP&S).

Sony прогнозирует, что в текущем фискальном году выручка игрового направления достигнет 26,7 миллиарда долларов, а операционная прибыль составит 2,99 миллиарда долларов. Если этот прогноз подтвердится, то выручка станет рекордной среди всех платформодержателей, а прибыль — второй по величине для Sony (немногим ниже результата 2020 года — 3,14 миллиарда долларов).

В период с апреля по июнь 2021-го Sony отгрузила на рынок еще 2,3 миллиона экземпляров PlayStation 5, увеличив общий результат до 10,1 миллиона. Данные о поставках PS5 (и продажам некоторых игр внутренних студий), которая продолжает удерживать титул самой быстро продаваемой консоли в истории Sony, компания раскрыла еще 28 июля.

Общие продажи PlayStation 4 достигли 116,4 миллиона, увеличились за квартал на 0,5 миллиона единиц.

Продажи софта за квартал составили 63,6 миллиона копий (это общие продажи физических и цифровых копий). Из них 10,5 миллиона пришлись на игры внутренних студий Sony. В то же время цифровая доля сократилась и составила 71% по сравнению с 74% годом ранее.

На цифровые продажи в PSN приходится 72% всей выручки игрового подразделения, тогда как продажи «железа» составляют всего 28%.