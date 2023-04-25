Sony Pictures показала трейлер третьего фильма «Великий уравнитель» с Дензелом Вашингтоном и Дакотой Фаннинг

Sony выпустила трейлер третьего фильма «Великий уравнитель» с Дензелом Вашингтоном в роли Роберта МакКолла и Дакотой Фаннинг. По сведениям Сollider, третья часть завершит франшизу. Второй «Уравнитель» с Педро Паскалем в роли Дэйва Йорка вышел в 2018 году. В 2014 году франшиза разделилась на фильмы и телесериал с Куин Латифой в роли Робин МакКолл.

Курс Motion Design І тебе вже чекають кіно, телебачення та зарплата $3000 Навчатися

«Великий уравнитель» ведет происхождение из шоу 1980-х, но с тех пор, как Вашингтон взял на себя главную роль, персонаж ассоциируется с ним. Кадры третьей части, показанные на CinemaCon, демонстрируют, что Роберт немного изменил свой метод, но все еще также жесток. Свежий Трейлер позволяет пристальнее взглянуть на фильм.

Эмоциональные моменты и отсылки к другим работам актеров можно назвать характерной чертой франшизы. Во втором «Великом уравнителе» Дэйву Йорку в исполнении Паскаля выкололи глаза, как и Оберину Мартеллу в «Игре престолов». Совместный фильм Вашингтона и Фаннинг «Человек в огне» вышел в 2004 году, когда актрисе было 10 лет. Их воссоединение в новой ленте и возможная связь сюжетов фильмов вызывает трепет у поклонников.

Мировая премьера фильма ожидается 1 сентября 2023 года.