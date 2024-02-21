Кино Новости 21.02.2024 в 10:44 comment views icon

Sony Pictures снимет четыре фильма о Поле Маккартни, Джоне Ленноне, Джордже Харрисоне и Ринго Старре. Режиссером будет оскароносный Сэм Мендес

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Юрій Орос

Автор новостей

Sony Pictures снимет четыре фильма о Поле Маккартни, Джоне Ленноне, Джордже Харрисоне и Ринго Старре. Режиссером будет оскароносный Сэм Мендес

Sony Pictures Entertainment и оскароносный режиссер Сэм Мендес и его компания Neal Street Productions планируют снять четыре отдельные киноленты — по одной о каждом из участников The Beatles — одной из самых известных музыкальных групп в истории человечества.

Мендес будет режиссером всех четырех фильмов, и это первый случай, когда Apple Corps Ltd. (не путать с компьютерной компанией, это основанная в 60-х участниками группы корпорация, владеющая правами на их творчество) и The Beatles — Пол Маккартни, Ринго Старр и семьи Джона Леннона и Джорджа Харрисона — предоставили полные права на историю жизни и музыку для создания сценария фильма.

Все это стало возможным после того, как лауреат премии «Оскар» за «Прекраса по-американски» Мендес представил проект в Голливуде, и почти все были в восторге от него. Том Ротман и Элизабет Габлер из Sony Pictures Entertainment, которые тяготеют к самым амбициозным и престижным проектам, ухватились за эту возможность и выиграли пакет, сообщает Deadline.

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Кроме режиссуры всех четырех фильмов, Мендес выступит продюсером вместе со своими партнерами по Neal Street Productions Пиппой Харрис и Джули Пастор. Джефф Джонс выступит исполнительным продюсером от Apple Corps Ltd.

Sony Pictures снимет четыре фильма о Поле Маккартни, Джоне Ленноне, Джордже Харрисоне и Ринго Старре. Режиссером будет оскароносный Сэм Мендес
The Beatles выступают в своем дебютном выступлении на американском телевидении в «Шоу Эда Салливана» из студии CBS на Манхэттене.

The Beatles изменили лицо музыки и поп-культуры, а их популярность затмила даже Элвиса Пресли после того, как они появились на шоу Эда Салливана в 1964 году и сорвали крышу, вдохновив бесчисленное количество великих музыкантов, которые слушали их в детстве и знали, что хотят сделать со своей жизнью. О группе сняли немало документальных фильмов — «The Beatles Рона Говарда: Восемь дней в неделю — гастрольные годы» и документальный сериал Питера Джексона «The Beatles: Возвращение», также Apple Corps была привлечена к шоу Cirque du Soleil в Лас-Вегасе The Beatles Love и специальному радиоканалу SiriusXM, чтобы удовлетворить прожорливый аппетит поклонников группы.

Мендес и SPE найдут свой собственный путь в фильмах о взрослении Пола, Джона, Джорджа и Ринго, когда они стали мировыми звездами звукозаписи и кино, которые заставляли молодых девушек терять сознание, а квартету часто приходилось спасаться бегством от толп поклонников. Группа эволюционировала от милых Mop Tops, которые пели блюзовые песни о любви, до смелых, острых артистов, которые поднимали острые темы 60-х годов. После распада в 1970 году перед каждым участником группы встала невыполнимая задача — прожить жизнь, достойную успеха группы. Но все они прокладывали пути в разных направлениях, как сольные исполнители с пачками хит-парадов № 1, так и приобщаясь к культуре другими способами.

Sony Pictures снимет четыре фильма о Поле Маккартни, Джоне Ленноне, Джордже Харрисоне и Ринго Старре. Режиссером будет оскароносный Сэм Мендес

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