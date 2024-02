Sony Pictures снимет четыре фильма о Поле Маккартни, Джоне Ленноне, Джордже Харрисоне и Ринго Старре. Режиссером будет оскароносный Сэм Мендес

Sony Pictures Entertainment и оскароносный режиссер Сэм Мендес и его компания Neal Street Productions планируют снять четыре отдельные киноленты — по одной о каждом из участников The Beatles — одной из самых известных музыкальных групп в истории человечества.

Мендес будет режиссером всех четырех фильмов, и это первый случай, когда Apple Corps Ltd. (не путать с компьютерной компанией, это основанная в 60-х участниками группы корпорация, владеющая правами на их творчество) и The Beatles — Пол Маккартни, Ринго Старр и семьи Джона Леннона и Джорджа Харрисона — предоставили полные права на историю жизни и музыку для создания сценария фильма.

Все это стало возможным после того, как лауреат премии «Оскар» за «Прекраса по-американски» Мендес представил проект в Голливуде, и почти все были в восторге от него. Том Ротман и Элизабет Габлер из Sony Pictures Entertainment, которые тяготеют к самым амбициозным и престижным проектам, ухватились за эту возможность и выиграли пакет, сообщает Deadline.

Ринго Старр прорекламировал будущий проект в своем аккаунте:

Have you heard the news? Oh boy. We all support the Sam Mendes movie project. Yes, indeed. peace and love.😎🎶🌈✌️🌟❤️☮️ pic.twitter.com/byhnmVqsHY

— #RingoStarr (@ringostarrmusic) February 20, 2024