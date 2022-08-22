Sony планирует снять фильм по игре Days Gone

Игра Days Gone, возможно, не получит полноценного продолжения, но её постапокалиптическая история имеет все шансы обрести новую жизнь. По данным Deadline, подразделение Sony PlayStation Productions занимается разработкой экранизации игры 2019 года.

Сообщается, что Сэм Хьюэн («Чужестранка») сыграет главную роль, а сценарий напишет Шелдон Тернер, который ранее работал над сценариями для фильмов «Мне бы в небо» и «Люди Икс: Первый класс». Тернер предполагает, что финальный фильм будет «балладой о любви к фильмам о мотоциклах».

Напомним, Days Gone — это игра с открытым миром в жанре приключенческого боевика с элементами survival horror. На сегодня она разошлась тиражом в 9 млн копий. Изначально игра была воспринята не лучшим образом, но после портирования на ПК она добилась вновь обретённого успеха. Большинство обозревателей на YouTube сходится во мнении, что и в 2022 году Days Gone всё ещё заслуживает внимания игроков. Большинство обзоров в Steam также хорошо отзываются об игре. Так что экранизация Days Gone может вызвать интерес у большой аудитории поклонников, которые положительно оценивают игру.

Добавим, недавно стало известно, что Sony также планирует снять сериалы по играм God of War, Gran Turismo и Horizon.

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Источник: Engadget