Sony рассчитывает в этом году заработать $300 млн на играх для ПК и анонсировала сериалы по God of War, Gran Turismo и Horizon

Генеральный директор Sony Interactive Entertainment LLC Джим Райан провел встречу с партнерами и инвесторами компании, на которой он представил планы переноса игр PlayStation на ПК в ближайшие годы.

На одном из слайдов был продемонстрирован объем продаж игр для ПК, из которого узнали, что Horizon: Zero Dawn, Days Gone и God of War вместе принесли $80 млн в прошлом финансовом году.

Но игровой гигант ожидает большего и предполагает, что в текущем финансовом году получит $300 млн доходов только на ПК.

Джим Райан повторил, что Sony продолжит расширять свои внутренние студии за счет приобретений и будет искать новые возможности для поглощений. В этом году Sony приобрела создателей Destiny и Halo – студию Bungi, на которую возлагаются большие надежды. Так как студия находится в частной собственности, точные ее доходы неизвестны, но аналитик Майкл Пачтер предполагает, что годовой доход может достигать $200 млн.

Дополнительно Sony ожидает увеличения продаж игр для ПК: примерно 20% всех релизов компании в следующем должны появиться именно на этой платформе, а к 2025 году это процент должен увеличиться до 30%.

Также на встречи с инвесторами были озвучены планы на экранизации собственных игр компании. На форуме ResetEra появилась информация, что Sony работает с основными платформами потокового вещания над созданием телесериалов на основе трех своих самых известных игровых серий: God of War, Horizon и Gran Turismo.

К сожалению, информации о грядущих премьерах совсем мало. Известно лишь, что Horizon выйдет на Netflix, а God of War – на Amazon.