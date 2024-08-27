Sony PlayStation 5 Pro выйдет очень скоро и будет стоить до $700 — у некоторых уже есть комплект разработчика

На Gamescom 2024 открыто не говорили о консоли Sony PlayStation 5 Pro, однако это был секрет, о котором знают все. Некоторые из разработчиков неофициально рассказали о времени ее выхода.

Несколько разработчиков отметили, что обновленную PlayStation 5 должны выпустить до конца этого года. Новая консоль может стать одним из продуктов, которые Sony продемонстрирует в ближайшие недели. Согласно источникам, которые разговаривали с Джеффом Граббом из Giant Bomb, Sony проведет новую трансляцию State of Play до конца сентября. Хотя он не подтвердил презентацию именно PlayStation 5 Pro на мероприятии, это кажется очень вероятным. Грабб также назвал потенциальную цену новой консоли — $600-$700.

Во время конференции Gamescom 2024 появились комментарии разработчиков, которые предполагают, что релиз будет очень быстрым. Один из них сказал Multiplayer.it, что PS5 Pro выйдет достаточно скоро, чтобы повлиять на планы запуска будущей игры. Другой разработчик отметил, что новое оборудование будет работать с Unreal Engine 5 значительно лучше, чем обычная PS5. Хотя Sony еще публично не признала существование PS5 Pro, последняя информация свидетельствует, что многие компании уже имеют доступ к наборам разработчика.

Ожидается, что производительность процессора новой модели будет сопоставима с существующей консолью, но усовершенствования получит графический процессор и обработка искусственного интеллекта. Общая графическая производительность может вырасти на 45%, а производительность трассировки лучей может удвоиться или даже утроиться.

Кроме того, PlayStation Spectral Super Resolution (аналог DLSS) будет использовать масштабирование для улучшения качества изображения с более низким разрешением. Как следствие, в некоторых играх на PS5 Pro могут вырасти частота кадров и возможности трассировки лучей.

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Источник: TechSpot

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