Sony подтвердила, что на старте PS5 возможность расширения памяти будет только для игр с PS4

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Консоль PS5, кроме прочего, выделяется сверхбыстрым кастомным SSD (8-9 ГБ/с — для сжатых файлов с использованием аппаратного декодера Kraken), но вторая сторона монеты — относительно небольшой объем этого накопителя (825 ГБ). В разговоре с The Verge компания подтвердила опасения насчет отсутствия возможности расширения хранилища на старте продаж — ее Sony обещает предоставить в будущем.

Еще весной 2020 года ведущий архитектор PS5 Марк Церни предупреждал о возможных трудностях с расширением хранилища на старте продаж ввиду недостатка SSD с подходящими характеристиками.

«Будет здорово, если получится обеспечить [возможность расширения памяти — прим. ред.] на старте, но, вероятно, такая возможность появится немного позже, поэтому, пожалуйста, не спешите покупать накопитель M.2, пока мы не дадим сигнал», — сказал тогда Церни.

Как объяснил Церни, далеко не все накопители M.2 подходят для PS5, и в конце 2020 года Sony планирует провести тестирование совместимости (судя по всему, будет специальная программа сертификации сторонних SSD).

Утечки указывают, что на PS5 пользователю будет доступно всего 667 ГБ. Если сопоставить имеющийся объем с весом некоторых игр из стартовой линейки, то становится очевидным, что многие могут столкнуться с нехваткой памяти.

SackBoy: A Big Adventure: 32 ГБ

Spider-Man: Miles Morales: 50 ГБ

Spider-Man: Miles Morales Ultimate Launch Edition (включает Spider-Man Remastered): 105 ГБ

Demon’s Souls: 66 ГБ

Call of Duty: Black Ops Cold War: 133 ГБ

До появления сертифицированных SSD единственным способом сэкономить место на сверхбыстром SSD для PS5-эксклюзивов — использовать любой внешний диск для хранения игр с PS4 (Все об обратной совместимости на PS5). Собственно, это и есть прямая рекомендация Sony.

Справедливости ради, нехватка памяти будет ощущаться и на Xbox Series S, где пользователю доступно 364 ГБ. В этом плане наиболее выигрышно смотрится Xbox Series X, предлагающая более чем 800 ГБ места для игр. В то же время Microsoft уже на старте будет продавать для Xbox Series проприетарные карты расширения памяти на 1 ТБ за $220.