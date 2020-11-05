В консоли Xbox Series S с накопителем ёмкостью 512 ГБ для хранения игр доступно лишь 364 ГБ





Хотя официальные поставки игровых консолей следующего поколения от компании Microsoft начнутся только на следующей неделе, некоторые счастливчики уже получили в своё распоряжение такие устройства. На сайте Reddit появилась публикация с описанием модели Xbox Series S, и она свидетельствует, что около 30% ёмкости накопителя зарезервировано для системных задач.

Напомним, модель Xbox Series S оснащается встроенным твердотельным накопителем ёмкостью 512 ГБ. При этом обнаружилось, что для установки игр доступно лишь 364 ГБ. Соответственно, в модели Xbox Series X с накопителем ёмкостью 1 ТБ для установки игр доступно 802 ГБ. Таким образом, для системных нужд в модели Xbox Series S зарезервировано около 30% ёмкости хранилища, а в Xbox Series X – около 20%.

Зарезервированное дисковое пространство используется для файлов операционной системы и работы функции Quick Resume. Эта функция сохраняет гигабайты информации, чтобы пользователь мог быстро возобновить игровой процесс даже после перезагрузки консоли.

Оставшееся пространство в случае игровой консоли Xbox Series S выглядит совсем уж небольшим, учитывая, что некоторым играм для установки может потребоваться более 130 ГБ. Чтобы исправить ситуацию, можно воспользоваться внешними картами расширения хранилища. Seagate предлагает официальные карты ёмкостью 1 ТБ, которые по своим скоростным характеристикам практически не уступают встроенному твердотельному накопителю. Цена такой карты составляет $220, что не на много меньше стоимости самой консоли Xbox Series S. Также в дальнейшем планируется выпустить карту ёмкостью 2 ТБ. При этом стандартные накопители форм-фактора 2,5 дюйма или M.2 использовать не получится. Внешние накопители можно использовать, но только для игр предыдущего поколения.

Вместе с тем, Microsoft утверждает, что игры на консоли Xbox Series S будут занимать на 30% меньше места на накопителе, чем на модели Xbox Series X. Это объясняется тем фактом, что версия Xbox Series S ориентирована на запуск игр в разрешении 1440p, а не 4K, как старшая модель, потому потребуется меньше места для хранения текстур. Кроме того, разработчики могут разрешить пользователям удалять части игры, например, такие компоненты, как одиночная кампания, чтобы освободить больше ёмкости накопителя. Всё это должно немного облегчить ситуацию с установкой нескольких игр на накопитель небольшой ёмкости.

Источник: gsmarena