Все, что нужно знать об обратной совместимости на PS5
До этого момента Sony несколько раз затрагивала вопрос обратной совместимости PS5, но полной ясности не было. 9 октября служба поддержки Sony полностью прояснила ситуацию, опубликовав своего рода FAQ — специальную страничку на официальном сайте техподдержки PlayStation, где в формате «вопрос-ответ» производитель детально разбирает каждый аспект обратной совместимости на PS5. Мы выбрали из этого разбора главные моменты.
Запуск на PS5 игр с PS4
- В режиме обратной совместимости PS5 будет поддерживать более 4000 игр для PS4 — цитируя Sony, «подавляющее большинство» (99% из 4000+ игр для PS4) будут доступны на PS5 в режиме обратной совместимости в день выхода новой консоли. Игры из подписочных сервисов PS Plus и PS Now, а также функция Remote Play — все это тоже будет работать в рамках обратной совместимости.
- На PS5 будет доступен специальный режим ускорения Game Boost (мы о нем уже писали ранее) — он позволит запускать некоторые игры для PS4 с более высоким фреймрейтом — вплоть до 60 fps. Увы, полного списка игр с поддержкой Game Boost пока нет. Кроме того, игры для PS4 будут использовать возможности нового железа.
- В то же время Sony предупреждает, что при запуске игры с PS4 на PS5 в режиме обратной совместимости некоторые игровые функции могут не поддерживаться, а также могут возникать разного рода ошибки. В связи с этим Sony настоятельно рекомендует всегда обновлять ПО PS5 до последней версии, а также проверять игры для PS4 на PS5 перед покупкой дополнений.
- Увы, точного списка «проблемных» игр нет. Зато есть список игр, которые останутся доступны только на PS4 — они получат специальную пометку «Playable on: PS4 only». Это тот самый 1%. Кроме того, как нам уже рассказали ранее, PS5 не будет поддерживать игры с оригинальной PlayStation, PS2 и PS3.
Игры PS4, которые не будут доступны на PS5
- DWVR
- Afro Samurai 2: Revenge of Kuma Volume One
- TT Isle of Man — Ride on the Edge 2
- Just Deal With It!
- Shadow Complex Remastered
- Robinson: The Journey
- We Sing
- Hitman Go: Definitive Edition
- Shadwen
- Joe’s Diner
- Запускать на PS5 игры для PS4 можно, используя как дисковые версии, так и цифровые копии. Но есть некоторые очевидные ограничения — например, дисковые версии игр для PS4 на бездисковой консоли PS5 запустить не получится. С переносом дисковых версий несколько проще — процесс сводится к банальному помещению физического диска с игрой в дисковод. В некоторых случаях может понадобиться установить дополнительное обновление.
- Цифровые копии игр вместе с их данными и сохранениями можно будет переносить с PS4 на PS5 несколькими способами — с помощью проводного интернет-соединения, через Wi-Fi или через внешний USB-накопитель. Подписчики PS Plus также смогут воспользоваться функцией синхронизации сохранений через «облако».
- Возможность переноса сохранений в играх с PS4 на PS5 будет зависеть от разработчиков. Подробнее рассказать о том, как конкретно будет работать инструмент, Sony обещает рассказать ближе к старту продаж. Также упоминается, что возможность переноса сохранения точно будет доступна в таких играх собственных студий Sony как Marvel’s Spider-Man: Miles Morales и Ghost of Tsushima и Sackboy: A Big Adventure.
- В обозримом будущем некоторые игры для PS4 получат специальные крупные графические обновления до PS5-версии — разработчики будут сами решать, будут они платными, бесплатными или ограниченными по времени активации).
Список игр для PS4, которые получат бесплатное обновление до PS5-версии:
- Assassin’s Creed Valhalla
- Cyberpunk 2077 (бесплатное обновление выйдет в 2021 году)
- FIFA 21 (год на активацию)
- Watch Dogs Legion
- Sackboy: A Big Adventure
- Call of Duty: Black Ops Cold War (пользователь должен обладать Cross-Gen Edition или Ultimate Edition на PS4, чтобы получить бесплатное обновление до версии PS5. Владельцы Standard Edition могут заплатить дополнительные 10 долларов за обновление до версии PS5)
- Borderlands 3
- Control (бесплатное обновление для владельцев издания Ultimate Edition на PS4)
- Dead By Daylight
- Destiny 2
- DiRT 5
- DOOM Eternal
- Far Cry 6
- Grand Theft Auto V
- Horizon Forbidden West
- Immortals: Fenyx Rising
- Little Nightmares II
- Kena: Bridge of Spirits
- Madden NFL 21
- Marvel’s Avengers
- Marvel’s Spider-Man (бесплатное обновление до версии PS5 только при покупке Ultimate Edition)
- Monster Boy and the Cursed Kingdom
- NBA 2K21 (бесплатное обновление до версии PS5 при покупке Mamba Forever Edition на PS4)
- Puyo Puyo Tetris 2
- Rainbow Six Siege
- Riders Republic
- The Elder Scrolls Online
- The Witcher 3: Wild Hunt
- WRC 9
Поддержка периферийных устройств для PS4 на PS5
- И хотя при запуске на PS5 игр для PS4 и PS VR можно будет пользоваться контроллером DualSense для «наилучших впечатлений» компания все же рекомендует использовать для игр PS4 беспроводной DualShock 4. В то же время беспроводной DualShock 4 нельзя будет использовать в играх для PS5.
- Специальные контроллеры, такие как официально лицензированные гоночные рули, аркадные джойстики и контроллеры для полетов, будут работать с играми для PS5 и поддерживаемыми играми для PS4.
- Контроллеры движений PS Move и контроллер прицеливания PlayStation VR будут работать с поддерживаемыми играми для PS VR на консолях PS5.
- Платиновая и золотая беспроводные гарнитуры, а также сторонние гарнитуры, которые подключаются через разъем USB или аудиоразъем, будут работать с консолями PS5 (вспомогательное приложение для гарнитуры не совместимо с консолями PS5).
Другие ограничения и особенности обратной совместимости PS5
- HDR на консолях PS5 включается автоматически. Отключить HDR можно в Настройках (Настройки > Экран и видео > Вывод видео > HDR и выберите SDR)
- На PS5 не поддерживаются функции «Турниры» и «Второй экран» в играх для PS4, а также In-Game Live.
- Вместо меню Share для создания скриншотов будет использоваться меню Create. Также можно использовать кнопки быстрых команд для запуска/остановки записи видео или для сохранения снимков экрана.
- HD-камера не совместима с играми для PS4 – для подключения PlayStation Camera понадобиться фирменный адаптер PlayStation Camera.
PS5 будут продавать в Украине с 19 ноября за 12 999 грн и 15 999 грн в зависимости от версии (без дисковода Ultra HD Blu-ray и с ним).
PS5 в Украине. В продаже с 19 ноября за 12 999 грн и 15 999 грн в зависимости от версии, AAA-игры будут стоить 2 299 гривен
Источник: Playstation (2)