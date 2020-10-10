Все, что нужно знать об обратной совместимости на PS5

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До этого момента Sony несколько раз затрагивала вопрос обратной совместимости PS5, но полной ясности не было. 9 октября служба поддержки Sony полностью прояснила ситуацию, опубликовав своего рода FAQ — специальную страничку на официальном сайте техподдержки PlayStation, где в формате «вопрос-ответ» производитель детально разбирает каждый аспект обратной совместимости на PS5. Мы выбрали из этого разбора главные моменты.

Запуск на PS5 игр с PS4

В режиме обратной совместимости PS5 будет поддерживать более 4000 игр для PS4 — цитируя Sony, «подавляющее большинство» (99% из 4000+ игр для PS4) будут доступны на PS5 в режиме обратной совместимости в день выхода новой консоли. Игры из подписочных сервисов PS Plus и PS Now, а также функция Remote Play — все это тоже будет работать в рамках обратной совместимости.

— цитируя Sony, «подавляющее большинство» (99% из 4000+ игр для PS4) будут доступны на PS5 в режиме обратной совместимости в день выхода новой консоли. Игры из подписочных сервисов PS Plus и PS Now, а также функция Remote Play — все это тоже будет работать в рамках обратной совместимости. На PS5 будет доступен специальный режим ускорения Game Boost (мы о нем уже писали ранее) — он позволит запускать некоторые игры для PS4 с более высоким фреймрейтом — вплоть до 60 fps . Увы, полного списка игр с поддержкой Game Boost пока нет . Кроме того, игры для PS4 будут использовать возможности нового железа.

(мы о нем уже писали ранее) — он позволит запускать игры для PS4 с более высоким фреймрейтом — . Увы, полного списка игр с поддержкой Game Boost пока нет Кроме того, игры для PS4 будут использовать возможности нового железа. В то же время Sony предупреждает, что при запуске игры с PS4 на PS5 в режиме обратной совместимости некоторые игровые функции могут не поддерживаться, а также могут возникать разного рода ошибки . В связи с этим Sony настоятельно рекомендует всегда обновлять ПО PS5 до последней версии, а также проверять игры для PS4 на PS5 перед покупкой дополнений.

. В связи с этим Sony настоятельно рекомендует всегда обновлять ПО PS5 до последней версии, а также проверять игры для PS4 на PS5 перед покупкой дополнений. Увы, точного списка «проблемных» игр нет. Зато есть список игр, которые останутся доступны только на PS4 — они получат специальную пометку «Playable on: PS4 only». Это тот самый 1%. Кроме того, как нам уже рассказали ранее, PS5 не будет поддерживать игры с оригинальной PlayStation, PS2 и PS3.

Игры PS4, которые не будут доступны на PS5

DWVR Afro Samurai 2: Revenge of Kuma Volume One TT Isle of Man — Ride on the Edge 2 Just Deal With It! Shadow Complex Remastered Robinson: The Journey We Sing Hitman Go: Definitive Edition Shadwen Joe’s Diner

Запускать на PS5 игры для PS4 можно, используя как дисковые версии, так и цифровые копии. Но есть некоторые очевидные ограничения — например, дисковые версии игр для PS4 на бездисковой консоли PS5 запустить не получится. С переносом дисковых версий несколько проще — процесс сводится к банальному помещению физического диска с игрой в дисковод. В некоторых случаях может понадобиться установить дополнительное обновление.

Цифровые копии игр вместе с их данными и сохранениями можно будет переносить с PS4 на PS5 несколькими способами — с помощью проводного интернет-соединения, через Wi-Fi или через внешний USB-накопитель . Подписчики PS Plus также смогут воспользоваться функцией синхронизации сохранений через «облако».

. Подписчики PS Plus также смогут воспользоваться функцией синхронизации сохранений через «облако». Возможность переноса сохранений в играх с PS4 на PS5 будет зависеть от разработчиков. Подробнее рассказать о том, как конкретно будет работать инструмент, Sony обещает рассказать ближе к старту продаж. Также упоминается, что возможность переноса сохранения точно будет доступна в таких играх собственных студий Sony как Marvel’s Spider-Man: Miles Morales и Ghost of Tsushima и Sackboy: A Big Adventure.

В обозримом будущем некоторые игры для PS4 получат специальные крупные графические обновления до PS5-версии — разработчики будут сами решать, будут они платными, бесплатными или ограниченными по времени активации).

Список игр для PS4, которые получат бесплатное обновление до PS5-версии:

Assassin’s Creed Valhalla Cyberpunk 2077 (бесплатное обновление выйдет в 2021 году) FIFA 21 (год на активацию) Watch Dogs Legion Sackboy: A Big Adventure Call of Duty: Black Ops Cold War (пользователь должен обладать Cross-Gen Edition или Ultimate Edition на PS4, чтобы получить бесплатное обновление до версии PS5. Владельцы Standard Edition могут заплатить дополнительные 10 долларов за обновление до версии PS5) Borderlands 3 Control (бесплатное обновление для владельцев издания Ultimate Edition на PS4) Dead By Daylight Destiny 2 DiRT 5 DOOM Eternal Far Cry 6 Grand Theft Auto V Horizon Forbidden West Immortals: Fenyx Rising Little Nightmares II Kena: Bridge of Spirits Madden NFL 21 Marvel’s Avengers Marvel’s Spider-Man (бесплатное обновление до версии PS5 только при покупке Ultimate Edition) Monster Boy and the Cursed Kingdom NBA 2K21 (бесплатное обновление до версии PS5 при покупке Mamba Forever Edition на PS4) Puyo Puyo Tetris 2 Rainbow Six Siege Riders Republic The Elder Scrolls Online The Witcher 3: Wild Hunt WRC 9



Поддержка периферийных устройств для PS4 на PS5

И хотя при запуске на PS5 игр для PS4 и PS VR можно будет пользоваться контроллером DualSense для «наилучших впечатлений» компания все же рекомендует использовать для игр PS4 беспроводной DualShock 4. В то же время беспроводной DualShock 4 нельзя будет использовать в играх для PS5.

Специальные контроллеры, такие как официально лицензированные гоночные рули, аркадные джойстики и контроллеры для полетов, будут работать с играми для PS5 и поддерживаемыми играми для PS4.

Контроллеры движений PS Move и контроллер прицеливания PlayStation VR будут работать с поддерживаемыми играми для PS VR на консолях PS5.

Платиновая и золотая беспроводные гарнитуры, а также сторонние гарнитуры, которые подключаются через разъем USB или аудиоразъем, будут работать с консолями PS5 (вспомогательное приложение для гарнитуры не совместимо с консолями PS5).

Другие ограничения и особенности обратной совместимости PS5

HDR на консолях PS5 включается автоматически. Отключить HDR можно в Настройках (Настройки > Экран и видео > Вывод видео > HDR и выберите SDR)

На PS5 не поддерживаются функции «Турниры» и «Второй экран» в играх для PS4, а также In-Game Live.

Вместо меню Share для создания скриншотов будет использоваться меню Create. Также можно использовать кнопки быстрых команд для запуска/остановки записи видео или для сохранения снимков экрана.

HD-камера не совместима с играми для PS4 – для подключения PlayStation Camera понадобиться фирменный адаптер PlayStation Camera.

PS5 будут продавать в Украине с 19 ноября за 12 999 грн и 15 999 грн в зависимости от версии (без дисковода Ultra HD Blu-ray и с ним).

Источник: Playstation (2)