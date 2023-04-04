Sony показала новый трейлер следующего фильма «Человек-паук: Через вселенные» (Spider-Man: Across the Spider-Verse) – с 1 июня в кинотеатрах Украины

Sony представила новый трейлер следующего анимационного фильма «Человек-паук: Через вселенные», продолжения ленты 2018 года. В нем появляются десятки людей-пауков, когда Майлз Моралес (озвученный Шамиком Муром) попадает в Spider-Verse – мультивселенную, которая соединяет каждого из них между собой.

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Люди-пауки объединяют свои силы для сдерживания угроз, которые могут нарушить порядок вещей в каждой из вселенных – сними Майлза знакомит Гвен Стейси. Их силы подвергает испытанию антагонист Спот, который создаст порталы в пространстве и между вселенными.

Спот – не единственный противник в Across the Spider-Verse. Новый трейлер демонстрирует, как во втором своем приключении Майлз Моралес сразится с Силой пауков. Эта команда Людей-Пауков управляет Мультивселенной, но их методы не всегда героические. В противостоянии им Майлз будет отстаивать принципы, в которые он верит, спровоцировав войну между двумя фракциями.

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Трейлер показывает Мигеля О’Хару, также известного как Человек-паук 2099 (озвучивает Оскар Айзек). Этот Человек-паук из будущего понес тяжелые утраты, которые превратили его в прагматичного и жестокого злодея. Он считает, что цель оправдывает средства, что делает его сильным противником.

В трейлере показано множество Людей-пауков из фильмов, комиксов, видеоигр и мультсериалов. Похоже, что авторы нового фильма хотят почтить каждое имевшее место воплощение Человека-паука. Сюжет сиквела представляет идеальную возможность объединить всех этих персонажей в едином действе.

Режиссерами фильма стали Хоаким Дос Сантос, Джастин К. Томпсон и Кемп Пауэрс. В кинотеатрах Украины новый «Человек-паук: Через вселенные» дебютирует 1 июня 2023 года. Фильм станет первой из двух частей сиквела, продолжение ожидается 29 марта 2024 года.

Источник: Collider, The Hollywood Reporter