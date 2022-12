Первый трейлер анимационного фильма «Человек-паук: Через вселенные 2» — пестрый мир мультивселенной, новые злодеи и камео Стэна Ли

Через четыре года после «Человека-паука: Через вселенные» (Spider-Man: Into the Spider-Verse) любимый многими киногерой возвращается и спасает мультивселенную вместе со всеми другими воплощениями супергероя в горячо ожидаемом продолжении «Человек-паук: Через вселенные 2» (Spider-Man: Across the Spider-Verse). Эпизоды приключения можно увидеть в только что вышедшем трейлере второго анимационного фильма.

«Человек-паук: Через вселенные» стал первым полнометражным компьютерным мультфильмом, в котором был представлен Майлз Моралес (Шамик Мур), подросток-граффитист афроамериканского и пуэрториканского происхождения. Фильм собрал в мировом прокате $375,5 млн при бюджете в $90 млн и получил «Оскар» за лучший анимационный полнометражный фильм — первый с 2011 года, снятый не Pixar.

Отзывы о премьере были настолько позитивными, что Sony начала разработку сиквела. Сэм Мачкович из Ars Technica назвал его «лучшим фильмом по комиксам за последние годы, тепло встречающим тех зрителей, которые знают канон комиксов от и до, и все это без страшных моментов для детей и сложностей для зрителей-новичков, невероятно семейное приключение».

Шамик Мур и Хейли Стейнфельд вернутся к своим ролям вместе с Джейком Джонсоном в роли Питера Паркера, наставника Майлза из фильма 2018 года, Луной Лорен Велес в роли Рио Моралес, матери Майлза и Брайана Тайри Генри в роли отца Майлза, полицейского Джефферсона Дэвиса. Новые персонажи – Дэниэл Калуй в роли Хоби Брауна, «Паука-панка», (гитариста британской панк-рок-группы), Исса Рэй в роли Джессики Дрю, беременной женщины-паука из другой вселенной и Ши Уигхэм в роли отца Гвен, капитана полиции Джорджа Стейси.

Официальная аннотация фильма гласит:

«Майлз Моралес возвращается в следующей главе оскароносной саги «Человек-паук: Через вселенные». После воссоединения с Гвен Стейси «дружелюбный сосед из Бруклина», Человек-паук попадает в Мультивселенную, где он встречает команду Людей-пауков, которым поручено защищать само ее существование. Но когда герои спорят о том, как справиться с новой угрозой, Майлз сталкивается с другими пауками и должен заново определить, что значит быть героем, чтобы спасти людей, которых он любит больше всего.»

Изюминкой нового трейлера являются шесть различных стилей анимации, используемых для вселенной каждого воплощения Человека-паука – осознанный творческий выбор создателей фильма. Дом Гвен (Земля-65) напоминает импрессионистскую акварель, где цвета меняются в ответ на эмоции Гвен. Также показана Земля-50101 (известная как «Мумбаттан», смесь Манхэттена и Мумбаи).

Главным злодеем на этот раз является Пятно (Джейсон Шварцман), чье тело покрыто межпространственными порталами, которые выглядят как «живые чернила, пролитые или разбрызганные на рисунок комического художника». Йорма Такконе, озвучивший Зеленого гоблина в фильме 2018 года, возвращается в сиквеле в роли Стервятника, демонстрируя образ эпохи Возрождения, вдохновленный рисунками Леонардо да Винчи.

Трейлер начинается с разговора между Майлзом и его матерью: она неудачно пытается правильно использовать современный подростковый сленг. «В течение многих лет я забочусь об этом маленьком мальчике, следя за тем, чтобы его любили, чтобы он чувствовал себя своим в любом месте», — говорит Рио. Но она беспокоится, что «они» — предположительно, другие воплощения Человека-паука — не будут присматривать за Майлзом так, как его семья. Она просит сына пообещать, что он не забудет, откуда родом.

Именно Гвен заманивает Майлза в это новое приключение, в котором участвует группа воплощений Человека-паука, сражающаяся в неком межпространственном пространстве. Похоже, не все из них «хорошие парни». Показано не так много сюжетных подробностей, но одно лишь только анимационное камео Стэна Ли делает его достойным внимания и разжигает интерес к фильму.

«Человек-паук: Через вселенные 2» выйдет в кинотеатрах 2 июня 2023 года. Следующий сиквел франшизы уже находится в разработке, наряду со спин-оффом с участием Стейнфельд и Рэй в качестве воплощений Женщины-паука, а также персонажа Синди Мун – Шелк.