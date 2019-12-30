Sony получила патент на новый геймпад для PlayStation





Компания Sony разрабатывает новый тип контроллера для PlayStation. Соответствующий патент зарегистрирован в базе данных Всемирной организации интеллектуальной собственности (WIPO). Согласно изображениям, которые имеются в документе, внешне гемпад будет мало чем отличаться от DualShock 4, за исключением того, что у него нет кнопки PS, а на тыльной стороне есть две дополнительные кнопки.

Подобно аксессуару Back Button Attachment, который подключается к DualShock 4 и добавляет две программируемые кнопки геймпаду, новые кнопки запатентованного контроллера, судя по всему, тоже настраиваемые. Игроки могут назначать им функции других кнопок, чтобы сделать управления «под себя». Они расположены за аналоговыми стиками и выступают в качестве курков. Хотя издание Polygon отмечает, что в окончательной версии контроллера Sony может переместить их в другое место. Сейчас сложно сказать, имеет ли этот геймпад отношение к PlayStation 5, и будет ли он вообще выпущен в виде серийного продукта.

Источник: Engadget