Sony представила «приставку» Back Button Attachment для DualShock 4, которая за $30 добавляет геймпаду пару настраиваемых кнопок (и OLED-экран)

Нажмите здесь, чтобы поделиться контентом на Facebook. (Открывается в новом окне)





Несмотря на то, что до выхода консоли PS5 и контроллера DualShock 5 остается меньше года, компания Sony продолжает работать над улучшением текущей версии своей игровой системы. Так, сегодня японский производитель представил необычный аксессуар Back Button Attachment, который подключается к DualShock 4, добавляя две настраиваемые клавиши с обратной связью.

Аксессуар подключается к нижней части беспроводного контроллера DualShock 4 с помощью стандартного порта, при этом за счет дублирования аудиоразъема у игрока остается возможность пользоваться гарнитурой. После подключения Back Button Attachment у игрока появляются два дополнительных лепестка в нижней части геймпада, на которые можно назначить до 16 различных функций.

Текущее назначение обеих клавиш отображается на центральном OLED-экране аксессуара, который также является кнопкой быстрого переключения трех предустановок. Таким образом игрок сможет быстро и не глядя переназначить функции дополнительных кнопок даже во время игры, не прибегая к режиму настроек.

Аксессуар DualShock 4 Back Button Attachment поддерживает любые игры для PS4, включая PlayStation VR, он поступит в продажу в США 23 января 2020 года по цене $29,99.

Источник: The Verge