Sony повышает стоимость годовой подписки PS Plus почти на треть — с 6 сентября Premium подорожает до 152 евро

Sony анонсировала сентябрьскую подборку бесплатных игр для подписчиков PS Plus, а заодно сообщила нелестные новости о подорожании всех видов годовой подписки PS Plus почти на треть с 6 сентября.

Сентябрьская подборка PS Plus

В этот раз подборка одна из самых слабых — всего три игры, которые подписчики PS Plus смогут забрать с 5 сентября по 2 октября.

Saint Row — перезапуск известной экшен-серии от Deep Silver Volition (PS4 и PS5);

Generation Zero — survival-шутер от авторов Just Cause о борьбе с работами в Швеции 1980-х (PS4);

Black Desert — Traveler Edition — MMORPG с открытым миром в сеттинге фэнтези (PS4);

Повышение стоимости PlayStation Plus

Sony решила скорректировать стоимость всех годовых планов PS Plus для всех ключевых рынков – Европа, США, Великобритания и Япония. Важно: владельцев уже действующих 12-месячных планов подорожание не коснется вплоть до следующего списания. Кроме того, есть еще время до 6 сентября, чтобы приобрести подписку по старым ценам. К тому же Украину, похоже, подорожание не коснется — по крайней мере, пока такой информации нет.

Как изменятся цены на годовую подписку PS Plus

PS Plus Essential Extra Premium Старая цена Новая цена Старая цена Новая цена Старая цена Новая цена Европа €59,99 €71,99 €99,99 €125,99 €119,99 €151,99 США $59,99 $79,99 $99,99 $134,99 $119,99 $159,99 Великобритания £49,99 £59,99 £83,99 £99,99 £99,99 £119,99 Япония ¥5143 ¥6800 ¥8600 ¥11700 ¥10250 ¥13900

Цены PlayStation Plus в Украине:

Essentials — 209 грн в месяц, 549 грн в три месяца и 1299 грн в год.

Extra — 319 грн в месяц, 899 грн в три месяца и 2149 грн в год.

Deluxe – 369 грн в месяц, 1049 грн в три месяца и 2489 грн в год.

В мае Sony впервые поделилась подробной статистикой по подписчикам PS Plus: план PS Extra предпочитают 6,1 млн (13% от всех), а топовый PS Premium даже еще больше — 8 млн (17%). Количество активных пользователей PSN в месяц недавно достигло 108 млн, а вот количество подписчиков PS Plus в недавнем квартальном отчете Sony не уточнило.

Кстати, Sony поднимает цены на PS Plus почти одновременно с Microsoft, ранее анонсировавшую подорожание Game Pass почти во всех странах (в Украине стоимость PC Game Pass останется неизменной 190₴/мес.)