Sony повышает стоимость годовой подписки PS Plus почти на треть — с 6 сентября Premium подорожает до 152 евро

Sony анонсировала сентябрьскую подборку бесплатных игр для подписчиков PS Plus, а заодно сообщила нелестные новости о подорожании всех видов годовой подписки PS Plus почти на треть с 6 сентября.
Сентябрьская подборка PS Plus
В этот раз подборка одна из самых слабых — всего три игры, которые подписчики PS Plus смогут забрать с 5 сентября по 2 октября.
- Saint Row — перезапуск известной экшен-серии от Deep Silver Volition (PS4 и PS5);
- Generation Zero — survival-шутер от авторов Just Cause о борьбе с работами в Швеции 1980-х (PS4);
- Black Desert — Traveler Edition — MMORPG с открытым миром в сеттинге фэнтези (PS4);
Повышение стоимости PlayStation Plus
Sony решила скорректировать стоимость всех годовых планов PS Plus для всех ключевых рынков – Европа, США, Великобритания и Япония. Важно: владельцев уже действующих 12-месячных планов подорожание не коснется вплоть до следующего списания. Кроме того, есть еще время до 6 сентября, чтобы приобрести подписку по старым ценам. К тому же Украину, похоже, подорожание не коснется — по крайней мере, пока такой информации нет.
Как изменятся цены на годовую подписку PS Plus
|PS Plus
|Essential
|Extra
|Premium
|Старая цена
|Новая цена
|Старая цена
|Новая цена
|Старая цена
|Новая цена
|Европа
|€59,99
|€71,99
|€99,99
|€125,99
|€119,99
|€151,99
|США
|$59,99
|$79,99
|$99,99
|$134,99
|$119,99
|$159,99
|Великобритания
|£49,99
|£59,99
|£83,99
|£99,99
|£99,99
|£119,99
|Япония
|¥5143
|¥6800
|¥8600
|¥11700
|¥10250
|¥13900
Цены PlayStation Plus в Украине:
- Essentials — 209 грн в месяц, 549 грн в три месяца и 1299 грн в год.
- Extra — 319 грн в месяц, 899 грн в три месяца и 2149 грн в год.
- Deluxe – 369 грн в месяц, 1049 грн в три месяца и 2489 грн в год.
В мае Sony впервые поделилась подробной статистикой по подписчикам PS Plus: план PS Extra предпочитают 6,1 млн (13% от всех), а топовый PS Premium даже еще больше — 8 млн (17%). Количество активных пользователей PSN в месяц недавно достигло 108 млн, а вот количество подписчиков PS Plus в недавнем квартальном отчете Sony не уточнило.
Кстати, Sony поднимает цены на PS Plus почти одновременно с Microsoft, ранее анонсировавшую подорожание Game Pass почти во всех странах (в Украине стоимость PC Game Pass останется неизменной 190₴/мес.)
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