Sony представила первые в мире карты памяти CFexpress Type A объемом 80 и 160 ГБ со скоростью записи до 700 МБ/с

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Sony сообщила о скором выпуске новых высокопроизводительных карт памяти CFexpress Type A (CFx Type A) для профессионального и промышленного использования. Это первые карты такого типа — они соответствуют спецификациям стандарта CFexpress, продвигаемого организацией Compact Flash Association, и оснащаются интерфейсом PCIe Gen3.

Карты предложены объемом 80 (CEA-G80T) и 160 (CEA-G160T). Новые карты CFexpress Type A ощутимо компактнее уже хорошо знакомых носителей CFexpress Type B — они почти вдвое компактнее по ширине. При этом они достаточно высокопроизводительные: скорость чтения составляет 800 МБ/с, а записи — 700 МБ/с. Карты позволяют вести запись видео с разрешением 4K со скоростью 120 кадров в секунду.

К другим достоинствам новинок можно отнести ударопрочный корпус из материала с повышенными теплопроводящими свойствами, который вдобавок защищен от попадания пыли и влаги в соответствии с требованиями класса IP57.

Одновременно был представлен картридер Sony CFexpress MRW-G2, специально оптимизированный для работы с картами CFexpress Type A. Устройство подключается к ПК по шине USB 3.2 Gen 2 (USB 10 Гбит/с) через разъем USB Type-C.

Продажи карт памяти Sony CFexpress Type A стартуют в сентябре: рекомендованная европейская цена 80-ГБ варианта CEA-G80T ― 230 евро, а 160-ГБ версия CEA-G160T оценена в 440 евро, а картридер MRW-G2 обойдется в 140 евро.

Новая полнокадровая беззеркальная камера Sony a7S III располагает двумя слотами, каждый из которых поддерживает карты памяти CFexpress Type A наряду с SDHC / SDHC UHS-I и UHS-II.

Источник: Sony