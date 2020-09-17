Представлен Sony Xperia 5 II — компактная версия флагмана Xperia 1 II с 6,1-дюймовым 120-герцевым OLED экраном





Как и ожидалось, сегодня Sony представила флагманский смартфон Xperia 5 II — обновление прошлогодней «компактной» модели Xperia 5. Вопреки слухам о диагонали 5,6-5,8 дюйма и потенциальном титуле самого компактного смартфона 5G, новинка сохранила прежний размер экрана — 6,1 дюйма. В остальном же — по характеристикам и возможностям — новинка ничем не уступает флагманскому камерафону Xperia 1 II, вышедшему в первой половине года. По сути, Xperia 5 II — это Xperia 1 II с упором на возможности камеры и топовую производительность, но в более компактном корпусе.

Xperia 5 II оснащен вытянутым «кинематографическим» экраном OLED CinemaWide диагональю 6,1 дюйма с разрешением 1080p+ (соотношение сторон 21:9). Он поддерживает частоту обновления 120 Гц, частоту опроса сенсорного слоя 240 Гц, расширенный динамический диапазон HDR, 10-битную глубину отображения цвета и режим Creator. Также говорится о комплексе программных и аппаратных оптимизаций для уменьшения задержки на 35%.

Корпус Xperia 5 II с двух сторон оформлен изогнутым стеклом Gorilla Glass 6. Габариты Xperia 5 II составляют 158x68x8 мм при массе 163 г. Для сравнения, размеры и масса Xperia 1 II — 165,1x 71,1×7,6 мм и 181,4 г. В остальном же никаких отличий от Xperia 1 II нет.

Аппаратная платформа та же — Snapdragon 865, дополненная модемом 5G, 8 ГБ оперативной памяти и 128 или 256 ГБ флэш-памяти. Даже есть слот microSD, но не отдельный, а совмещенный со вторым Nano-SIM. Защита от воды и пыли (IP68) сохранена, как и сканер отпечатков пальцев на боковой панели.

Основная камера Xperia 5 II идентична Xperia 1 II: три модуля одинакового разрешения 12 Мп с широкоугольной оптикой 24 мм с оптической стабилизацией, телефото 70 мм с оптической стабилизацией и сверхширокоугольной 16 мм и 124˚. Камера позволяет вести съемку 20 фото в секунду с непрерывной автоэкспозицией/автофокусом, сохранить снимки в формате JPG + RAW, записывать замедленное видео 4K при 120 к/с с HDR.

Емкость аккумулятора Xperia 5 II, несмотря на более компактный корпус, такая же как у старшего флагмана — 4000 мА•ч. В комплекте идет блок мощностью 18 Вт, позволяющий восполнить 50% заряда за полчаса. При этом смартфон поддерживает более высокую мощность зарядки — до 21 Вт.

Из других особенностей можно отметить стереодинамики с поддержкой Dolby Atmos и 360 Reality Audio, а также разъем 3,5 мм для подключения наушников. Кроме того, Sony добавила Xperia 5 II две весьма полезные функции, признанные продлить срок службы аккумулятора. Функция Battery Care позволяет выбрать более медленную кривую зарядки и ограничить максимальный заряд до 90%. Режим H. S. power control в свою очередь позволят во время игр, когда телефон находится на зарядке, запитываться напрямую от блока питания.

Xperia 5 II предлагается в трех цветах корпуса: черном, синем и сером. В Европе его продажи начнутся в четвертом квартале. Цена — 900 евро. За предзаказ до 29 ноября на некоторых рынках можно будет получить бандл стоимостью свыше $400: геймпад, внешний аккумулятор на 10 000 мА•ч и 21 600 очков в Call of Duty Mobile. К слову, Xperia 5 II первым в мире предложит игрокам Call of Duty Mobile новый опыт — фреймрейт в 120 к/с.

Sony опубликовала множество рекламных роликов Xperia 5 II, которые освещают различные отличительные особенности и возможности новинки.

Источник: GSM Arena