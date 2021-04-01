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14 апреля Sony представит новые смартфоны Xperia (и, возможно, вернет Compact)

14 апреля Sony представит новые смартфоны Xperia (и, возможно, вернет Compact)

14 апреля Sony представит новые смартфоны Xperia (и, возможно, вернет Compact)


Sony разослала приглашения на виртуальный ивент, посвященный анонсу линейки смартфонов Xperia 2021 года — презентация начнется 14 апреля в 10:30 по Киеву в YouTube-канале бренда.

14 апреля Sony представит новые смартфоны Xperia (и, возможно, вернет Compact)
Рендер Xperia 1 III

На презентации должны представить новую линейку смартфонов Xperia. Если верить последним утечкам, в нее войдут новый флагман Xperia 1 III (обновление прошлогоднего флагмана Xperia 1 II), середнебюджетную модель Xperia 10 III и первенец возрожденной серии Xperia Compact.

Предполагаемые характеристики Sony Xperia 1 III

  • CPU: Snapdragon 888
  • Экран: 6,5 дюйма 4K HDR OLED (10 бит, пиковая яркость — 1300 нит), 120 Гц
  • ОЗУ и ПЗУ: 12 ГБ + 256 ГБ (16 ГБ + 512 ГБ — версия для Китая)
  • Камера: 64 Мп (широкоугольная) + 12 Мп (ультраширокоугольная) + перископический объектив Cyber-shot
  • Аккумулятор: 5000 мА·ч
  • Зарядка: сверхбыстрая зарядка на 65 Вт
14 апреля Sony представит новые смартфоны Xperia (и, возможно, вернет Compact)
Рендер Sony Xperia 10 III

Среднебюджетный Sony Xperia 10 III ранее был замечен в Geekbench с Snapdragon 765G и 6 ГБ ОЗУ.

Пожалуй, больше всего интригуют слухи о возрождении серии — Sony не выпускала новых Xperia Compact с момента выхода XZ2 Compact в 2018 году.

14 апреля Sony представит новые смартфоны Xperia (и, возможно, вернет Compact)
 Рендер предполагаемого Xperia Compact

Согласно утечкам, новый Xperia Compact при диагонали экрана 5,5 дюйма будет иметь размеры 140х68,9х8,9 мм. То есть, он будет немного крупнее 5-дюймового Xperia XZ2 Compact (135x65x12,1 мм) и 5,4-дюймового iPhone 12 mini (131,5×64,2×7,4 мм), но компактнее нынешнего мини-флагмана Sony Xperia 5 II (158x68x8 мм). О первом за долгое время компактном смартфоне Xperia ходило много противоречивых слухов, включая сообщения об откровенно бюджетных характеристиках и ограниченную одной Японией доступность.

В последнем квартале 2020 года Sony продала один миллион смартфонов Xperia, что стало лучшим результатом подразделения за весь 2020 год.

В минувшем квартале Sony продала один миллион смартфонов Xperia — это лучший результат подразделения за 2020 год

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