14 апреля Sony представит новые смартфоны Xperia (и, возможно, вернет Compact)

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Sony разослала приглашения на виртуальный ивент, посвященный анонсу линейки смартфонов Xperia 2021 года — презентация начнется 14 апреля в 10:30 по Киеву в YouTube-канале бренда.

На презентации должны представить новую линейку смартфонов Xperia. Если верить последним утечкам, в нее войдут новый флагман Xperia 1 III (обновление прошлогоднего флагмана Xperia 1 II), середнебюджетную модель Xperia 10 III и первенец возрожденной серии Xperia Compact.

Предполагаемые характеристики Sony Xperia 1 III

CPU: Snapdragon 888

Экран: 6,5 дюйма 4K HDR OLED (10 бит, пиковая яркость — 1300 нит), 120 Гц

ОЗУ и ПЗУ: 12 ГБ + 256 ГБ (16 ГБ + 512 ГБ — версия для Китая)

Камера: 64 Мп (широкоугольная) + 12 Мп (ультраширокоугольная) + перископический объектив Cyber-shot

Аккумулятор: 5000 мА·ч

Зарядка: сверхбыстрая зарядка на 65 Вт

Среднебюджетный Sony Xperia 10 III ранее был замечен в Geekbench с Snapdragon 765G и 6 ГБ ОЗУ.

Пожалуй, больше всего интригуют слухи о возрождении серии — Sony не выпускала новых Xperia Compact с момента выхода XZ2 Compact в 2018 году.

Согласно утечкам, новый Xperia Compact при диагонали экрана 5,5 дюйма будет иметь размеры 140х68,9х8,9 мм. То есть, он будет немного крупнее 5-дюймового Xperia XZ2 Compact (135x65x12,1 мм) и 5,4-дюймового iPhone 12 mini (131,5×64,2×7,4 мм), но компактнее нынешнего мини-флагмана Sony Xperia 5 II (158x68x8 мм). О первом за долгое время компактном смартфоне Xperia ходило много противоречивых слухов, включая сообщения об откровенно бюджетных характеристиках и ограниченную одной Японией доступность.

В последнем квартале 2020 года Sony продала один миллион смартфонов Xperia, что стало лучшим результатом подразделения за весь 2020 год.