Sony продала 4,2 млн гарнитур PlayStation VR

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Компания Sony заявила, что по состоянию на конец марта она смогла продать 4,2 млн гарнитур виртуальной реальности PlayStation VR. При этом, на конец февраля 2019 года количество проданных игровых консолей PlayStation 4 достигло уровня 94,2 млн устройств. Таким образом, около 4,5% владельцев игровых консолей PS4 приобрели гарнитуру PSVR.

Добавим, рубеж в 2 млн гарнитур виртуальной реальности PlayStation VR был преодолён в конце 2017 года. Количество проданных консолей PlayStation 4 на тот момент достигло уровня в 70 млн. Соответственно, проникновение гарнитур составляло лишь 2,9%. Таким образом, можно отметить, что доля владельцев игровых консолей Sony, которые одновременно владеют и соответствующей гарнитурой виртуальной реальности, постепенно увеличивается.

Вместе с тем, несмотря на рост показателя проникновения гарнитур PlayStation VR, он всё ещё остаётся очень маленьким. Разработчики хотят продавать игры самой широкой аудитории. И если только около 5% потенциальной клиентской базы имеет гарнитуру виртуальной реальности, то у разработчиков мало стимулов заниматься созданием игры в виртуальной реальности.

Источник: The Verge