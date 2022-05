Sony раскрыла детали обновлённой подписки PlayStation Plus — запуск в Европе 23 июня и около 60 игр в тарифе Extra

Компания Sony заявила о скором запуске нового сервиса PlayStation Plus. В Европе его можно будет опробовать, начиная с 23 июня. Также компания поделилась предварительным обзором некоторых игр, которые будут доступны на момент запуска. На выбор будут предложены 3 тарифных плана с играми: Essential, Extra и Premium/Deluxe.

Европа получит обновленную подписку PlayStation Plus станет доступна далеко не в первой очереди. Ранее всех доступ откроется в Азии — 24 мая, а Северная и Южная Америка присоединится 13 июня.

Во всех планах будут доступны ежемесячные игры, как и нынешним пользователям PlayStation Plus. «Базовый» тариф Essentials, по сути, ребрендинг текущей подписки PS Plus — доступ к мультиплееру и бесплатным подборкам игр ежемесячно (будут обновляться в первый вторник каждого месяца).

В то же время подписчики планов Extra и Premium получат дополнительные преимущества. Так, им дополнительно будет доступен каталог с популярными играми для PS4 и PS5 (включая игры Ubisoft (компании объявили о партнерстве), которые войдут в более дорогие тарифные планы как часть сервиса Ubisoft+ Classics).

Ubisoft+ 🤝 PlayStation

Ubisoft+ is Coming to PlayStation! Stay tuned for more news in the future.

In the meantime, introducing 'Ubisoft+ Classics', bringing 27 games to PlayStation Plus from May 24.

Get the details:

— Ubisoft (@Ubisoft) May 16, 2022