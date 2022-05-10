Sony отчиталась о продаже 19,3 млн PS5 и ожидает увеличения поставок в этом году

Sony похвасталась общими продажами PlayStation 5: 19,3 млн. консолей. Стоит учитывать, что это лишь показатель произведенных игровых приставок Sony. Спрос по-прежнему значительно превышает предложение, и в ближайшее время ситуация не изменится.

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Японская компания будет пытаться удовлетворить спрос в этом году и рассчитывает произвести больше оборудования по сравнению с прошлым финансовым отчетным периодом. В 2021 году компания не смогла выполнить свой прогноз по поставке 14,8 млн. PS5.

В отчете Sony подтверждается, что в прошлом финансовом году выручка сегмента игровых и сетевых услуг составила $20 млрд. Это способствовало снижению прибыли по сравнению с прошлым годом на $2,65 млрд. Положительными факторами стали благоприятное влияние валютных курсов и увеличение продаж оборудования PlayStation. Sony продала 7,8 млн PlayStation 5 в 2020 финансовом году по сравнению с 11,5 млн в 2021 финансовом году. Компания также продолжает искать пути снижения затрат на производство консолей.

Sony ожидает, что в 2022 финансовом году доходы будут значительно выше. Компания также ожидает снижения рентабельности и сообщает инвесторам, что ожидает роста прибыли за счет увеличения продаж консолей и игр. Но Sony также ожидает, что ей придется тратить больше на создание игр в своих студиях и покрытие расходов по приобретению Bungie. Эти факторы могут привести к снижению прибыли.

Но это не является большим негативным фактором. Бизнес Sony PlayStation сейчас более прибылен, чем когда-либо в своей истории. И если компания использует эту прибыль для инвестиций в развитие сегмента в будущем, инвесторы, вероятно, воспримут это как хороший знак для долгосрочных перспектив корпорации.