Sony исправила баг в PS5, который заменял игровые фоны рекламой — но начались проблемы с PSN

На днях владельцы PS5 заметили странное обновление, которое фактически заменило игровые фоны на надоедливую рекламу — кроме новых игр на экранах продвигали акции и скидки, которые уже давно перестали действовать.

So it turns out that the recent PS5 UI update that let you disable all the advertisements on the dashboard was too good to be true. Now EVERY SINGLE GAME on your homescreen shows you an advertisement in the background with no way to remove them lol https://t.co/Nts6eCq8Eb pic.twitter.com/29p56mYn34 — Earl Turlet (@alfredobofa) September 29, 2024

Изменения в PS5, которые изначально показались плановыми, начали активно критиковать в соцсетях, но нынче в Sony объяснили, что это «всего лишь технический баг» и обещали предоставить исправление в ближайшее время (некоторые игроки сообщают, что оно таки поступило).

Однако другая проблема не заставила себя ждать — через несколько часов после исправления бага с рекламой, пользователи из разных стран начали сообщать о неполадках с PSN (есть, в частности, трудности с авторизацией, просмотром видео, покупкой контента и запуском игр).

Ричард Лоулер из The Verge отмечает, что при запуске игр выдает ошибку PS5 WS-116522-7, а на связанной веб-странице Sony сообщают, что «обновление системного программного обеспечения не удалось».

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На официальной странице PSN подтвердили проблему и обещали предоставить исправления в ближайшее время.