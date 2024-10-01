Новости Игры 01.10.2024 в 10:37 comment views icon

Sony исправила баг в PS5, который заменял игровые фоны рекламой — но начались проблемы с PSN

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Катерина Даньшина

Автор новостей

Sony исправила баг в PS5, который заменял игровые фоны рекламой — но начались проблемы с PSN

На днях владельцы PS5 заметили странное обновление, которое фактически заменило игровые фоны на надоедливую рекламу — кроме новых игр на экранах продвигали акции и скидки, которые уже давно перестали действовать.

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Изменения в PS5, которые изначально показались плановыми, начали активно критиковать в соцсетях, но нынче в Sony объяснили, что это «всего лишь технический баг» и обещали предоставить исправление в ближайшее время (некоторые игроки сообщают, что оно таки поступило).

Однако другая проблема не заставила себя ждать — через несколько часов после исправления бага с рекламой, пользователи из разных стран начали сообщать о неполадках с PSN (есть, в частности, трудности с авторизацией, просмотром видео, покупкой контента и запуском игр).

Ричард Лоулер из The Verge отмечает, что при запуске игр выдает ошибку PS5 WS-116522-7, а на связанной веб-странице Sony сообщают, что «обновление системного программного обеспечения не удалось».

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На официальной странице PSN подтвердили проблему и обещали предоставить исправления в ближайшее время.

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