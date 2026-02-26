banner
Заказал 32 ГБ памяти за $300, а получил 320 ГБ: ошибка на $4000

Вадим Карпусь

Пользователь Reddit с ником u/AccomplishedFan8690 поделился историей, которая для любого ПК-энтузиаста звучит как выигрыш в лотерею. Он заказал онлайн один комплект оперативной памяти Corsair 32GB DDR5-6000 за $300, но вместо одного набора получил целую коробку.


В коробке оказалось 10 комплектов по 32 ГБ — всего 320 ГБ оперативной памяти. Если ориентироваться на текущие цены на Amazon, то большинство 32-гигабайтных комплектов Corsair для игровых систем стоят порядка $400. То есть реальная стоимость этой поставки может достигать примерно $4000 и даже больше. Формально пользователь заплатил за товар на $300, а получил комплектов на сумму, в десятки раз превышающую цену заказа.

Использовать весь объем он не сможет: ни одна материнская плата не поддерживает такое количество DIMM-модулей, а 32 ГБ нынче считаются оптимальным объемом для игр. Предположительно, речь идет о 20 планках памяти (по две в каждом наборе). Лишние комплекты автор планирует продать сообществу по ценам ниже нынешних, которые существенно выросли. Похоже, возвращать ошибочно полученный товар он не собирается.

Как произошла ошибка — неизвестно. Впрочем, подобные случаи случаются. Ранее клиент Samsung заказал два SSD 9100 Pro, а получил 20. Другой покупатель на Amazon отменил заказ на Asus ROG Astra RTX 5080 и получил возврат средств, но видеокарту все равно доставили. Один из комментаторов предположил, что упаковщик увидел в накладной пометку «1 box» и решил, что речь идет о целой коробке комплектов, а не об одной единице товара.


Еще год назад такая история выглядела бы просто приятным бонусом. Но в конце 2025 года цены на память выросли на 300-500%, и нынешняя поставка выглядит буквально золотом. Некоторые европейские ритейлеры сообщают о постепенной стабилизации цен, а отдельные модели даже дешевеют. В то же время производители ПК предупреждают о новых повышениях: один американский продавец заявил, что после распродажи складских запасов будет вынужден переложить рост расходов на покупателей.

Дефицит чипов памяти связывают с массовым спросом со стороны ИИ-гиперскейлеров, которые строят дата-центры для обработки больших объемов вычислений. Поток инвестиций в искусственный интеллект измеряется миллиардами долларов, но, как отмечают отраслевые эксперты, это скорее инвестиционный импульс, чем органический спрос конечных пользователей. Некоторые прямо заявляют, что «нет никакого шанса», что все эти инфраструктурные расходы быстро окупятся. Но как бы там ни было в будущем, прямо сейчас отрасль ИИ почти буквально «съедает» имеющуюся память, что приводит к росту цен на комплектующие.

HP: память уже составляет 35% себестоимости ПК — вдвое больше, чем в прошлом году

У серії Samsung Galaxy S26 новий Gemini: з ним смартфон стає особистим помічником
Samsung Galaxy S26 отримав Perplexity з доступом до Notes, Calendar і сторонніх застосунків

Источник: tomshardware

