Геймер-щасливчик знайшов "скарб" у пошкодженій материнській платі з eBay: витрачені $50 "окупились" чотирма SSD на $1500

Чотири робочих SSD виявилися на несправній материнські платі / Reddit

Іноді техніка знаходить нового власника майже випадково — але без знань тут не обійтися. Користувач Reddit придбав уживану материнську плату за $50 і в підсумку отримав SSD-накопичувачі загальною вартістю понад $1500. Йдеться про 12 ТБ швидкого M.2-сховища, яке попередній власник просто залишив встановленим у платі.





Оголошення на eBay стосувалося материнської плати MSI Pro Z690-A WiFi із погнутим контактом у сокеті. Продавець просив лише $50. На перший погляд — типовий “битий” варіант під ремонт або на запчастини. Але покупець звернув увагу на деталь: усі чотири слоти M.2 залишалися закритими штатними радіаторами. Це натякало, що під ними можуть стояти SSD.

Через зростання цін на оперативну пам’ять та твердотілі накопичувачі на тлі буму ШІ ризик виглядав виправданим. Reddit-користувач витратив пів години на дорогу до продавця — і повернувся з чотирма робочими SSD.

У комплекті виявилися два WD Black SN850X обсягом 4 ТБ кожен. Роздрібна ціна таких становить $449,99 за штуку. Також був один Intel 670p місткістю 2 ТБ за $299,99 і Corsair Force MP600 на 2 ТБ, який на піку продажів коштував $374,99. Загальна вартість накопичувачів склала $1574,96 при вкладенні $50.





Попри те що накопичувач WD Black SN850X вийшов чотири роки тому, він і досі лишається одним із найшвидших PCIe 4.0 SSD у своєму класі. Саме через це модель часто рекомендують як альтернативу флагманським M.2-рішенням. Intel 670p і Corsair MP600 вже зняли з виробництва, але для резервного копіювання або другого накопичувача їхньої продуктивності більш ніж достатньо.

Автор допису зазначив, що продавець мав обмежені знання про комп’ютерне обладнання і виставив плату “за ціною нижчою, ніж на eBay”. Частина користувачів Reddit припустила, що плата могла мати сумнівне походження — надто вже швидко її продавали. Інші вважають, що продавець просто не орієнтувався в ринку та не знав реальної вартості встановлених компонентів. Це піднімає питання етики таких угод.

Хочеш знати більше, ніж ChatGPT 5? Підписуйся на ITC.ua у Telegram ПІДПИСАТИСЯ

Подібні історії трапляються не вперше. Покупці знаходили нові відеокарти зі знижкою у Walmart або брали старі моделі за $5-9 у секонд-гендах. Онлайн-майданчики на кшталт eBay чи Facebook Marketplace інколи дарують шанс зекономити, але водночас залишають відкритим питання походження товару. Та інколи людям просто посміхається вдача, коли просто на смітнику можна знайти топову NVIDIA RTX та AMD Threadripper або комплект “оперативки” на 64 ГБ і на додачу процесор Intel Core i7.

Джерело: tomshardware