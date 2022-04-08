Составлена интерактивная карта миграции украинских IT-специалистов

Издание DOU опросило почти семь тысяч IT-специалистов, которые рассказали, как изменилась их жизнь с началом вторжения россии. 60% опрошенных покинули свои дома. По результатам была создана интерактивная карта, куда чаще всего выезжали украинцы.

Почти половина респондентов переезжали на новые места в пределах Украины. Выезжали IT-специалисты из Харькова (87%), Чернигова (89%) и Киева (80%). Еще 56% выехали из Сум, почти 50% из Одессы, Николаева, Херсона и Запорожья. Меньше всего было покинувших Днепр — только 38%.

Больше всего было релокейтов совершили во Львовскую область — 46%. Потом следуют Ивано-Франковская область и Закарпатье.

Выезжали айтишники и за границу. 14% осели в Польше, 10% в Германии.

Среди основных критериев места для переезда респонденты называли наличие друзей и родственников (50%), безопасность (34%).