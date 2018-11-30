Состоялся релиз космосима X4: Foundations

В то время как Bethesda переносит запланированный выпуск игры The Elder Scrolls: Blades, компания Egosoft в соответствии с графиком представила очередную часть своего космического симулятора X4: Foundations.

В X4: Foundations игрок может исследовать космическое пространство в поисках богатства и приключений, формировать свой флот, заниматься торговлей и космическими сражениями, а попутно – строить собственную империю. В отличие от предыдущей игры серии, в X4: Foundations можно сесть за штурвал любого доступного в игре космического корабля – от самого маленького разведчика до огромных транспортников или авианосцев. Предусмотрен вид из кокпита или от третьего лица. Многие модули кораблей можно модернизировать: двигатели, системы вооружения и др.

Традиционно, игроку предстоит строить космические станции. Они могут быть созданы из разнообразных модулей, будь это модули производства, жилые комплексы, доки или любые другие виды построек. Новая система управления картой поможет строить и соединять различные модули, создавая уникальные станции.

Как отмечают разработчики, X4: Foundations – это первая игра серии X, которая позволяет любым игровым расам и фракциям строить и развивать свои Империи без ограничений. Им доступна та же свобода в строительстве модульных станций, что и игроку. Расы расширяют свои империи, основываясь на спросе и предложении, что ведёт к очень динамичному развитию Вселенной. Отмечается, что в игре реализована детально проработанная экономическая модель, которая включает добычу, производство, доставку, спрос и предложение.

Одним из новшеств в X4: Foundations стала технология телепортации. Когда у игрока появится флот, он сможет исследовать телепортацию в своём штабе. После этого он сможет перемещаться с корабля на корабль намного быстрее и самостоятельно принять участие в разрешении критических ситуаций, происходящих с нанятыми пилотами.

В X4: Foundations можно начать играть, используя несколько игровых сценариев и разных персонажей – каждый со своей ролью, набором установленных отношений, а также кораблём и технологиями. Но независимо от первоначального выбора, у игрока есть полная свобода выбора в развитии. Можно сфокусироваться на исследовании космоса, заработке денег на нелегальной торговле или даже воровстве, командовании огромными флотами и т.д.

Игра X4: Foundations уже доступна для покупки в сервисе цифровой дистрибуции Steam по цене 579 грн. В дальнейшем разработчики намерены выпускать большие расширения для вселенной X4. Они принесут новые расы, корабли станции и миссии. Первое большое расширение планируется представить на протяжении года с момента выхода основной игры.