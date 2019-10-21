Сотрудников Киберполиции подозревают в краже биткоинов с телефона подозреваемого. Им грозит до десяти лет тюрьмы с конфискацией





Как стало известно, несколько сотрудников Киберполиции стали фигурантами уголовного дела, связанного с криптовалютами. Их подозревают в краже биткоинов с телефона, изъятого в рамках обыска у подозреваемого по делу о мошенничестве. Инцидент, на который обратил внимание ресурс InternetUa, вызывает особый интерес хотя бы потому, что в Украине статус криптовалют и операции с ними в настоящий момент законодательно не урегулирован.

Как следует из копии судебного решения, на днях опубликованного в государственном реестре судебных решений, 15 января прокурором Харьковской местной прокуратуры № 2 совместно с сотрудниками Слободского Управления киберполиции Департамента киберполиции НП Украины был проведен обыск у одного из возможных фигурантов дела о мошенничестве, во время которого был изъят его мобильный телефон (подтверждается протоколом обыска). Спустя менее получаса после окончания обыска, в этот же день в 15:33, с кошелька обыскиваемого неустановленными лицами был осуществлен перевод цифровой валюты (Биткоина) в количестве 2,043 единиц (около $7400 в эквиваленте по курсу на тот момент) на неизвестный электронный кошелек.

По результатам проведения следственного эксперимента в уголовном производстве установлено, что осуществление входа в аккаунт и соответствующей операции было возможно исключительно с помощью мобильного телефона потерпевшего, который был защищен уникальной системой двухфакторной аутентификации, – говорится в материалах дела.

Дело о хищении криптовалюты находится в производстве Территориального управления Государственного бюро расследований, расположенного в Полтаве. В материалах уголовного дела фигурируют сотрудники Слободского УК ДКП НП Украины в Харьковской области: заместитель начальника отдела (капитан полиции), старший инспектор отдела (старший лейтенант полиции), старший инспектор отдела (старший лейтенант полиции).

В настоящее время следователи ГБР получили доступ к информации, хранящейся в мобильных операторов, дабы установить, где находился злополучный телефон в момент снятия биткоинов со счета. Также следователи ГБР получили разрешение суда на доступ к информации мобильных операторов с целью установления лиц, которые непосредственно имели доступ к мобильному телефону потерпевшего при осуществлении транзакции с электронного кошелька последнего.

В случае, если вина правоохранителей будет доказана, последним грозит до десяти лет лишения свободы с конфискацией имущества по ч. 3 ст. 368 УК Украины («Принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом в крупном размере или совершенное должностным лицом, занимающим ответственное положение, или по предварительному сговору группой лиц, или повторно, или соединенное с вымогательством неправомерной выгоды»).

Источник: InternetUa