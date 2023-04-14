Создан мод трассировки пути для Half Life 2 на основе технологии NVIDIA RTX Remix

Мод HL2RTX добавляет трассировку пути в Half Life 2 с помощью NVIDIA RTX Remix. Пока доступна только демонстрация на YouTube, рабочая версия мода ожидается вскоре. Демо датировано ранее официального выпуска RTX Remix с открытым исходным кодом – модер использовал файлы из Portal RTX Remix. С релизом RTX Remix в скором времени можно ожидать подобных модов для множества игр.

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RTX Remix добавляет графические технологии и визуальные эффекты нового поколения в игры под DirectX 9 и DirectX 8, преображая их внешний вид. Процесс создания модов освещения упрощен благодаря отсутствию необходимости ручной расстановки света, а также другим автоматическим функциям, однако игры с новыми эффектами могут потреблять больше ресурсов системы.

Half Life 2 – довольно старая игра, которая в наши дни хорошо работает на большинстве игровых компьютеров. С модом на RTX трассировка пути станет наиболее ресурсоёмкой технологией в ней. Автор не делится результатами тестов, но видео демонстрирует довольно плавный игровой процесс в разрешении 1080p.

Источник: VideoCardz