NVIDIA выпустила RTX Remix — открытое ПО для трассировки пути в старых играх

NVIDIA выпустила анонсированное полгода назад программное обеспечение RTX Remix. ПО с открытым исходным кодом помогает добавить поддержку трассировки пути в старые игры.

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RTX Remix – инициатива NVIDIA GameWorks, добавляющая трассировку пути к классическим играм для лучших впечатлений от игры на новейших видеокартах GeForce RTX. Первый выпуск NVIDIA RTX Remix Runtime v0.1 преобразует систему хеширования и обработку геометрии, добавляет новую обработку неба, оптимизацию производительности процессора и ряд других улучшений. NVIDIA использовала этот метод для создания RTX-версии игры Portal, также ранее вышла демонстрация эффектов RTX Remix в Morrowind.

Для применения RTX Remix не нужно быть экспертом в рендеринге. Среда исполнения и набор инструментов для создателей позаботятся обо всем, что нужно для создания модов с трассировкой пути для игр. RTX Remix состоит из двух основных частей: Bridge и Renderer. В Bridge используется «интерпозер» d3d9.dll.

При размещении рядом с исполняемым файлом игры библиотека перехватывает команды 32-битного рендеринга и отправляет их в 64-битный NvRemixBridge.exe. Этот перевод в 64-битный набор инструкций позволяет использовать практически неограниченное количество памяти и обеспечивает лучшую совместимость с современными API трассировки лучей.

Мост является сквозным, он передает команды рендеринга версии d3d9.dll, включающей новый рендер. Remix d3d9.dll – полноценный механизм рендеринга с трассировкой пути, который берет информацию о геометрии, материалах и свете, встроенную в оригинальные команды рендеринга d3d9 и создает полную игровую сцену с улучшенным освещением и другими визуальными эффектами, добавляя затем трассировку пути.

NVIDIA RTX Remix доступен в виде исходного кода, а также в виде бинарных файлов для Windows. Программа распространяется по лицензии MIT. Подробнее об использовании RTX Remix с открытым исходным кодом можно узнать на GitHub. Более подробная информация о технологии доступна на сайте NVIDIA.

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Хочется добавить, что NVIDIA, по сути, создала мод, работающий по тому же принципу, что ENB и другие подобные модификации, но с более «основательным» рендерингом и поддержкой технологии RTX от производителя. Само собой, понадобится видеокарта с RTX, также будущие моды могут ощутимо снизить FPS. Для обладателей более старых систем и многих культовых игр давно доступны моды, позволяющие радикально улучшить освещение и добавляющие некоторые более современные визуальные эффекты.

Источник: Phoronix