Создатели «Одних из нас» растянут сюжет The Last of Us Part II еще на два сезона — третий будет длиннее, но не финальным

Сериал «Одни из нас» / The Last of Us продлили на третий сезон еще до выхода второго, однако и он не станет финальным.

В статье присутствуют спойлеры ко второму сезону сериала «Одни из нас».

По словам шоураннера Крейга Мейзина, есть «приличный шанс», что третий сезон будет длиннее предшественника, однако завершить на нем повествование «нет возможности». Фактически, эти слова можно считать преданонсом четвертого и финального сезона.

«Думаю, что есть неплохая вероятность того, что 3-й сезон будет длиннее 2-го, просто потому, что манера этого повествования и возможности, которые она нам предоставляет, несколько отличаются. Дело в том, что смерть Джоэла настолько впечатляющая. Это такая нарративная ядерная бомба, что трудно от нее отойти. Мы не можем сделать перерыв и стать в сторону. Но, конечно, нет возможности завершить это повествование в третьем сезоне. Надеюсь, мы заработаем достаточно денег, чтобы вернуться и завершить это в четвертом туре. Это наиболее вероятный результат», — подводит итог Мейзин в интервью Collider.

Сериал «Одни из нас» — это экранизация постапокалиптических игр серии The Last of Us от Naughty Dog. Первый сезон, стартовавший в 2023 году, повествовал о контрабандисте Джоэле (Педро Паскаль), которому поручено провести подростка с иммунитетом Элли (Рамзи) через регионы США, опустошенные пандемией паразитического грибка. Действие второго происходит через пять лет с привлечением ключевых персонажей The Last of Us Part 2: в частности Эбби (Кейтлин Дивер), которая настроена отомстить Джоэлу за убийство отца-врача; Дину (Изабела Мерсед), выступающую новым любовным интересом Элли; Айзека (роль которого на телевидении дублирует Джеффри Райт) и др.

Первый сезон получил признание от критиков и зрителей, которые определили его как одну из лучших экранизаций видеоигр на сегодня, и собрал 8 премий «Эмми» из 24 номинаций. Со вторым ситуация несколько сложнее: профильные издания поставили сезону приличные 95% (критика звучала только за оборванный финал), тогда как зрительский рейтинг находится на уровне катастрофических 39% — в основном с недовольными комментариями о касте Эбби и Элли, поскольку актрисы имеют существенные физические отличия от персонажей из игр. Дивер, которую взяли на роль без кастинга, пришлось даже нанять дополнительную охрану на съемки, тогда как Рамзи удалилась из соцсетей из-за навала хейта.

Сейчас второй сезон «Одних из нас» транслируется на HBO и Max (с официальной украинской озвучкой на Megogo) — седьмой и финальный эпизод стартует в это воскресенье. В предыдущем шоуранеры вернули в сериал Паскаля, показав пропущенную историю отношений Джоэла и Элли в течение 5 лет после заселения в Джексоне — эпизод, который продвигали, как приближенный по драматизму к истории Билла и Фрэнка.