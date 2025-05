Актер Джесси из The Last of Us Part 2 начал съемки в новой игре Naughty Dog — Intergalactic: The Heretic Prophet

Актера Стивена А. Чанга (Джесси из The Last of Us Part 2) не отпускает Naughty Dog — студия приобщила его к следующей игре Intergalactic: The Heretic Prophet.

Разработчики подошли к проекту примерно, как Marvel к фильму «Мстители: Судный день». Naughty Dog так же старается держать проект максимально закрытым даже для участников производства. Пока что известно, что съемки Intergalactic: The Heretic Prophet только стартовали.

«На прошлой неделе я начал выполнять определенную работу для следующей игры Naughty Dog», — подтвердил Чанг.

Упоминания о Intergalactic впервые появились на The Game Awards 2024. С того момента существенных подробностей официально не появлялось. Только Нил Дракманн рассказывал об атмосфере, которой хотят наполнить всю игру. Это первая полностью новая франшиза от Naughty Dog за 12 лет — после релиза The Last of Us в 2013-м.

По словам Чанга, даже трейлер ему показали только за неделю до публичного релиза. Его коллега, что участвует в проекте, спрашивала: «Это мы работаем над Last of Us Part 3?». Актеры шли на съемки, не имея полного представления, что именно создает студия. Что касается третьей части, то, скорее всего, ее не будут разрабатывать. Возможно мы уже не узнаем будущее Элли или Эбби.

Съемочный процесс Intergalactic построен так, чтобы минимизировать утечки: актерам выдают лишь отдельные фрагменты сценария. Иногда они даже не в хронологическом порядке. То же самое происходило и во время работы над The Last of Us Part 2. Стивен А. Чанг объяснил, что студия сознательно скрывает ключевую информацию — даже от актеров: «То, о чем я знаю об этом, вероятно, столько же, сколько и вы, ребята. Что, по моему мнению, сделано намеренно».

На сегодня Чанг не раскрывает свою роль и сам пока что не знает всех деталей. Тем не менее в трейлере Intergalactic можно заметить его персонажа за столом вместе с четырьмя другими — вероятно, это банда под названием «Пять тузов». Среди нее есть персонажи в исполнении Кумейла Нанджиани (Колин Грейвз), Тони Далтона и Эшли Скотт, которая ранее играла Марию в серии The Last of Us.

Несмотря на секретность, он уверен, что игра станет чем-то большим. А сам он в проекте чувствует себя «маленькой рыбкой», вокруг которой рождается масштабная игра. Что касается ее размеров, то инсайдеры предполагали, что игроки получат Intergalactic: The Heretic Prophet, сосредоточенную на свободе игрока — что-то вроде мира Elden Ring.

Источник: Dexerto