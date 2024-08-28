Создатели сериала «Властелин колец» представили Темного мага из пустыни Рун

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Пока фанаты размышляют, кем является Незнакомец в сериале «Властелин колец: Кольца власти», Amazon Prime Video тизерит нового неизвестного волшебника во втором сезоне.

Персонаж, которого играет Киаран Хайндс, известен просто как «Темный волшебник». Конечно, уже возникли теории различной вероятности — от Сарумана до Гэндальфа. Можно также предположить, что это один из двух так называемых Синих магов, Истари, которые пошли на юг и восток. Саруман позже обратился ко злу, поэтому и они могли поступить так раньше. Соавтор сериала Джей Ди Пейн мало помог в разгадке, но все же дал некоторые небольшие намеки:

«Вы должны посмотреть шоу и проверить это сами, но мы знаем, что он в Руне, и в Руне есть странные вещи, многие из которых он, возможно, запустил…».

В официальном описании персонаж называется темным и могущественным волшебником. Говорится, что у него есть «помощники с магией» — которые являются теми самыми тремя путешественниками, которые нашли Незнакомца в первом сезоне.

Учитывая, что речь идет о пустыне Рун, он может встретиться с Незнакомцем. Однако актер Дэниел Уэйман ничего не выдает:

«Я встречал Киарана много раз на автостоянке и хотел бы провести с ним больше времени. Я не могу дождаться, чтобы увидеть его работу. Я слышал, что его называют «Темным волшебником», это звучит не очень хорошо. Незнакомцу достаточно смущения и с Томом Бомбадилом. … Я работал с Киараном раньше, но не в этом [сериале]».

Все интриги начнут рассеиваться уже завтра, 29 августа, когда стартует трансляция второго сезона «Властелин колец: Перстни власти».

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Источник: GamesRadar

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