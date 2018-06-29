SpaceX отправила на МКС робота-помощника CIMON с системой ИИ IBM Watson

Сегодня SpaceX запустила к МКС очередной грузовой корабль Dragon в рамках контракта снабжения Commercial Resupply Services. Помимо научного оборудования и продовольствия корабль CRS-15 доставит на орбитальную станцию нового члена экипажа – робота-помощника CIMON с искусственным интеллектом. Во время запуска использовались уже летавшие в космос первая ступень ракеты Falcon 9 и космический корабль Dragon (уже в третий раз): первая ступень летала в рамках миссии TESS, а грузовой корабль в рамках миссии CRS-9. Трансляция запуска велась на YouTube-канале SpaceX.

Ракета Falcon 9 с грузовым космическим кораблем миссии CRS-15 Dragon стартовала со стартовой площадки комплекса SLC-40 на мысе Канаверал в 12:44 по киевскому времени.

Возвращение первой ступени не производилось, поскольку этот пуск стал последним для ракет в модификации Block 4.

Через десять минут после старта корабль был выведен на целевую орбиту и отстыкован от второй ступени. Ожидается, что он прибудет к МКС в понедельник 2 июля, после чего его захватит роботизированная рука и пристыкует к станции.

Робот CIMON разработан Airbus. Он весит около пяти килограммов и оснащен 14 вентиляторами для передвижения по станции. На одной из сторон этого приплющенного «колобка» находится экран, на который может выводится разного рода полезная информация и подсказки. «Мозгом» роботу служит система искусственного интеллекта IBM Watson.

Всего Dragon доставит на МКС около 2,7 т полезного груза. Кроме CIMON есть и другое важное оборудование, инструменты и образцы для экспериментов: Rodent Research-7 для изучения влияния микрогравитации на кишечную микрофлору мышей и воздействия изменений на другие физиологические системы (иммунитет, метаболизм и циркадные ритмы), Made In Space Fiber Optics для создания высококачественного оптоволокна, Angiex Cancer Therapy для изучения воздействия противоопухолевых препаратов и запасной захват для роборуки Canadarm2, которая используется для стыковки прибывающих кораблей, в том числе и для самого Dragon.

Грузовой корабль Dragon проведет на орбите МКС примерно месяц, а затем с грузом будет отправлен обратно на Землю. Он привезет на Землю около 1,8 т грузов и отходов.

Грузовые миссии к станции в рамках программы Commercial Resupply Services с 2012 года выполняют космические корабли Dragon и Cygnus, созданные компаниями SpaceX и Orbital ATK. Со следующего года грузы будут доставляться по программе CRS2, а к Dragon и Cygnus в будущем должен присоединиться космический челнок Dream Chaser, который сейчас проходит испытания.

На август также запланирован первый демонстрационный (беспилотный) полет корабля SpaceX Crew Dragon, разработка которого ведется в рамках программы по развитию частных пилотируемых космических кораблей для доставки астронавтов на МКС NASA Commercial Crew Development. Сейчас он как раз проходит заключительный этап тестирования в NASA. Помимо SpaceX разработкой кораблей для NASA по программе Commercial Crew Development занимаются также Boeing (CST-100 Starliner), Blue Origin (New Shepard) и Sierra Nevada (Dream Chaser).

Источник: SpaceX