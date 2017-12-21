Blue Origin может выполнить первый пилотируемый полет New Shepard уже в 2018 году

В следующем году мы можем увидеть не только, как пилотируемые космические корабли SpaceX Crew Dragon и Boeing Starliner CST-100 впервые повезут астронавтов к МКС по программе NASA Commercial Crew Program, но и стать свидетелями начала эпохи космического туризма.

Ранее мы узнали, что компания Virgin Galactic намерена совершить первый коммерческий суборбитальный полет SpaceShipTwo уже в следующем году. Теперь стало известно, что компания Blue Origin может выполнить первый коммерческий полет с туристами уже в 2018 году, хотя изначально планировала сделать это в 2019 году. Об этом на Конференции по суборбитальным исследованиям следующего поколения сообщил Джефф Эшби, бывший астронавт NASA и директор по безопасности и обеспечению запусков Blue Origin.

По словам Джеффа Эшби, компанию Blue Origin от первых пилотируемых полетов отделяет какой-то год или меньше того. В то же время он сделал оговорку, что в данном случае все будет зависеть от того, как будет выполняться программа тестовые запуски. То есть, если все пойдет хорошо, то в будущем году Blue Origin отправит первых туристов на своем космическом корабле New Shepard. Конечно, полноценным космическим туризмом это не назовешь, учитывая, что высота подъема составит всего 100 км и в невесомости туристы проведут весьма непродолжительное время, но все же.

Также Эшби отметил, что примерно через полтора – два года компания рассчитывает приступить к запускам с различной полезной нагрузкой.

Отметим, что за несколько дней до этого Blue Origin после паузы более чем в один год в очередной (седьмой) раз запустила космический корабль New Shepard с новой капсулой Crew Capsule 2.0, выделяющейся огромными окнами. Внутри капсулы находилось 12 предметов полезной нагрузки от множества клиентов, а также манекен Skywalker. Позже Blue Origin опубликовала два видеоролика с испытаниями, один из них – с камеры, расположенной непосредственно внутри этой капсулы (ссылка).

Источник: Engadget