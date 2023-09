Самая большая ракета в истории. SpaceX снова собрала вместе Starship, а Маск заявил о готовности к новому старту (слово за FAA)

6 сентября SpaceX снова собрала полноценный прототип ракеты Starship с обеими ступенями (70-метровый ускоритель/первая ступень Super Heavy B9 + 50-метровый космолит/вторая ступень Starship S25) — после всех проверок инженеры с помощью уже известной 140-метровой башни Mechazilla полноценно соединили обе части ракеты, а Илон Маск отчитался о полной готовности к новой попытке запуска. Дать второго орбитального полета Starship все еще нет – нужно еще дождаться выдачи разрешения Федерального авиационного управления США (FAA).

Как всегда, за процессом установки Starship на Super Heavy можно было наблюдать вживую в нескольких трансляциях, которые теперь желающие могут просмотреть в записи. Вот, например, стрим популярного канала NASASpaceflight, пристально следящего за разработкой Starship с самого начала.

До этого SpaceX уже несколько раз собирала 120-метровый Starship в вертикальном положении вместе с ускорителем Super Heavy. Новый прототип интересен, прежде всего, промежуточным отсеком между ускорителем и кораблем, благодаря чему ракета побила собственный рекорд 120 метров и стала еще выше, на пару метров. Назначение этого отсека — та же горячая схема разделения, когда зажигание двигателей второй ступени будет происходить еще во время работы части двигателей первой. Внутри этого отсека находится тепловой экран, который в сочетании с перфорированными боковыми стенками должен обеспечить эффективный отвод раскаленных газов и защиту целостности первой ступени во время «горячего» расстыковки.

Первая попытка Starship достичь околоземной орбиты 20 апреля 2023 года, несмотря на удачное начало, в конце концов завершилась взрывом — сразу старта несколько двигателей самовольно отключились и до этапа разъединения ступеней система не дошла; Ее взорвали командой из центра управления после достижения максимальной высоты 39 километров. Детальнее об этом событии — рассказывали в отдельном апрельском материале на сайте.

С тех пор SpaceX провела серьезную работу над ошибками в рамках подготовки ко второй попытке — команда инженеров серьезно модернизировала стартовую площадку и всю инфраструктуру космодрома в Бока-Чика, где сосредоточена разработка РН. В частности, непосредственно под стартовым столом была установлена ​​массивная стальная пластина с множеством небольших отверстий, через которые под давлением распыляется большой объем воды. Новая система отвода газов и гашения пламени, которая в действии напоминает гигантский душ, ранее прошла несколько тестов.— она должна свести на нет негативное влияние реактивной струи от трех десятков двигателей Raptor 2; В прошлый раз он разгромил усиленную бетонную основу стартового стола, образовав под ним огромный кратер, а обломки разлетавшихся на десятки метров вокруг камней нанесли немало ущерба как инфраструктуре космодрома, так и прилегающим территориям.

Фактически на сегодняшний день SpaceX прошла все ключевые этапы подготовки ко второй попытке запуска Starship на орбиту — ранее команда провела все необходимые наземные тесты, включая огневые испытания прототипов корабля и ускорителя . Более того, первую степень Super Heavy B9 даже испытали повторно — второй раз только два двигателя из 33 преждевременно отключились, а остальные проработали все 6 секунд. Кроме того, SpaceX уже получила лицензию на связь со Starship от Федеральной комиссии связи (FCC) — она будет действовать с 7 сентября 2023 по 23 февраля 2024 года.

Команда инженеров Starship во вторую попытку орбитального запуска внесла более 1000 изменений — с учетом опыта, полученного при первой попытке. В то же время Илон Маск в конце июня рассказывал , что вероятность того, что Starship на этот раз достигнет орбиты составляет 60%, а сам запуск может состояться уже через 6 недель (так, Маск в очередной раз напомнил, что его прогнозы не очень точны).

