SpaceX выпустила браузерный симулятор стыковки пилотируемого Crew Dragon с МКС

На 27 мая запланировал первый эксплуатационный полет SpaceX Crew Dragon с экипажем в рамках миссии Demo-2 к МКС. Событие поистине историческое для американской космонавтики — это будет первый пилотируемый запуск с территории США после закрытия программы Space Shuttle в 2011 году. В рамках подготовки к миссии SpaceX создала браузерный симулятор стыковки пилотируемого корабля Crew Dragon с МКС. Да, теперь каждый желающий может почувствовать себя астронавтом NASA и состыковать Crew Dragon с МКС.

NASA объявило состав экипажа первой пилотируемой миссии Crew Dragon еще в 2018 году. В первый полет отправятся астронавты Роберт Бенкен и Дуглас Херли, которые пробудут на орбите минимум месяц (максимально миссия может длиться 119 дней).

Одно из важных отличий Crew Dragon заключается в том, что все этапы его стыковки со станцией автоматизированны. В частности, корабль стыкуется самостоятельно даже на последнем этапе, тогда как обычно для этого на МКС используется роботизированный манипулятор Canadarm2. Процедура автоматической стыковки с использованием международного стыковочного адаптера IDA, спроектированного для частных космических кораблей, была опробована во время беспилотного полета Crew Dragon в прошлом году.

Предстоящий полет Crew Dragon с астронавтами также будет проходить полностью в автоматическом режиме. Но, само собой, предусмотрена возможность переключиться на ручное управление. И этот симулятор — это точная копия реального интерфейса для управления процессом стыковки корабля.

Как пишет TechCrunch, симулятор достаточно прост, в нем есть специальные кнопки для выравнивания ориентации корабля по вертикали и горизонтали, и «все, что нужно, для управления — это терпение».

Глава NASA Джим Брайденстайн уже испытал симулятор и похвастался, что у него с первого раза получилось состыковать Crew Dragon и МКС.

Last year I got to try out the @SpaceX #CrewDragon docking simulator with @Astro_Doug and @AstroBehnken. And yes, I nailed it on my first try! Learn more about Crew Dragon’s control systems and custom-made spacesuits: https://t.co/47qRMZXzIE #LaunchAmerica pic.twitter.com/Q9fHiGMZoO

— Jim Bridenstine (@JimBridenstine) May 12, 2020