Видео дня: нарезка лучших моментов первого тестового полета Crew Dragon в формате 4К
2 марта 2019 года состоялся первый беспилотный запуск космического корабля Crew Dragon, разработанного компанией Илона Маска SpaceX для доставки астронавтов на Международную космическую станцию. В SpaceX к первой годовщине подготовили эпичное видео с нарезкой самых ярких и эффектных моментов миссии Demo-1, которое мы предлагаем вашему вниманию в этой заметке.
В SpaceX взяли для ролика самые отборные кадры, предоставив возможность еще раз пережить события того дня и насладиться качественным видеоматериалом в разрешении вплоть до 4K.
Прямо сейчас команды SpaceX и NASA во Флориде завершают подготовительные работы и в ближайшие месяцы состоится долгожданный первый эксплуатационный полет Crew Dragon с экипажем в рамках миссии Demo-2. По предварительным данным, первый эксплуатационный полет пройдет 7 мая 2020 года, на борту Crew Dragon будут астронавты Роберт Бенкен и Дуглас Херли. Но ранее говорилось, что запуск может состояться и раньше — в конце апреля.
Едва ли стоит говорить, насколько важным для SpaceX и всей мировой космонавтики является этот запуск, к которому SpaceX шла долгих восемь лет.
Напомним, Crew Dragon разработали в рамках программы NASA Commercial Crew Program, которая позволит отправлять астронавтов к МКС без использования российских кораблей «Союз», причем за гораздо меньшие деньги — сейчас NASA платит около $80 млн за одно место. Ожидается, что на Crew Dragon одно место будет стоить $20 млн (с возможностью дальнейшего удешевления за счет повторного использования Crew Dragon).
Кстати, SpaceX уже оправилась после недавней аварии прототипа Starship SN1 и, как и ожидалось, активно взялась за сборку второго прототипа Starship SN2.
- NASA запустило программу Commercial Crew Program по стимулированию разработки частных пилотируемых космических кораблей для доставки американских астронавтов на Международную космическую станцию в 2010 году. Изначально первые полеты планировались на конец 2016 года и начало 2017 года, но затем сроки неоднократно переносились из-за различных проблем при разработке кораблей. Заявки на участие подали 36 компаний-претендентов, но остались только Boeing с кораблем CTS-100 Starliner и SpaceX с кораблем Crew Dragon, а последним выбывшим участником оказалась компания Sierra Nevada Corporation с многоразовым космопланом Dream Chaser.
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- Разрабатывающийся с 2013 года корабль Crew Dragon сможет принять на борт до семи членов экипажа (или четыре человека и груз) и должен снизить стоимость запуска с нынешних $80 млн, которые NASA платило Роскосмосу, до $20 млн за одно место (с возможностью дальнейшего удешевления за счет повторного использования Crew Dragon).
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- Первый запуск Crew Dragon в космос состоялся 2 марта, в рамках миссии DM-1 он успешно добрался до МКС без экипажа, совершил автоматическую стыковку, отстыковался, тоже в полностью автоматическом режиме, и успешно вернулся на Землю. Но через полтора месяца взорвался во время испытаний системы аварийного спасения. Причиной взрыва стал титановый обратный клапан системы наддува. В итоге инженеры улучшили систему подачи топлива, заменив титановые клапаны в трубках наддува разрывными мембранными клапанами.
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- Второй корабль, разработанный по программе Commercial Crew Development, американский Boeing CST-100 Starliner, 20 декабря впервые совершил тестовый полет, но достичь всех поставленных целей не удалось. Из-за сбоя в системе отсчета полетного времени на начальном этапе миссии полет к МКС пришлось отменить (после корректировки орбиты корабля топлива для полета к МКС было недостаточно), а корабль вернули на Землю. Тем не менее, первый испытательный полет корабля признали успешным.