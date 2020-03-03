Видео дня: нарезка лучших моментов первого тестового полета Crew Dragon в формате 4К

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2 марта 2019 года состоялся первый беспилотный запуск космического корабля Crew Dragon, разработанного компанией Илона Маска SpaceX для доставки астронавтов на Международную космическую станцию. В SpaceX к первой годовщине подготовили эпичное видео с нарезкой самых ярких и эффектных моментов миссии Demo-1, которое мы предлагаем вашему вниманию в этой заметке.

В SpaceX взяли для ролика самые отборные кадры, предоставив возможность еще раз пережить события того дня и насладиться качественным видеоматериалом в разрешении вплоть до 4K.

Прямо сейчас команды SpaceX и NASA во Флориде завершают подготовительные работы и в ближайшие месяцы состоится долгожданный первый эксплуатационный полет Crew Dragon с экипажем в рамках миссии Demo-2. По предварительным данным, первый эксплуатационный полет пройдет 7 мая 2020 года, на борту Crew Dragon будут астронавты Роберт Бенкен и Дуглас Херли. Но ранее говорилось, что запуск может состояться и раньше — в конце апреля.

Едва ли стоит говорить, насколько важным для SpaceX и всей мировой космонавтики является этот запуск, к которому SpaceX шла долгих восемь лет.

Напомним, Crew Dragon разработали в рамках программы NASA Commercial Crew Program, которая позволит отправлять астронавтов к МКС без использования российских кораблей «Союз», причем за гораздо меньшие деньги — сейчас NASA платит около $80 млн за одно место. Ожидается, что на Crew Dragon одно место будет стоить $20 млн (с возможностью дальнейшего удешевления за счет повторного использования Crew Dragon).

Кстати, SpaceX уже оправилась после недавней аварии прототипа Starship SN1 и, как и ожидалось, активно взялась за сборку второго прототипа Starship SN2.