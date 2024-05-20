Спам, хлам… и слоп? Зумеры придумали новое слово для обозначения «ИИ-мусора» в Интернете

Дословный перевод слова «slop» — помои, и именно так предлагают называть нашествие нежелательных произведений искусственного интеллекта в Интернете.

Слоп в основном функционирует для создания видимости существования контента, получения прибыли от рекламы и направления внимания из поисковых систем на определенные сайты.

Речь идет не только о медиа, но и о текстовом «творчестве». Благодаря искусственному интеллекту для любого запроса можно создать бесконечное количество изображений и историй, а потом еще подсыпать искусственных комментариев. Если на сайт зайдут несколько пользователей и кликнут пару раз на рекламу, затраты на их создание окупятся. Но, как и в случае спама, общий эффект слопа отрицательный: потерянные время и усилия пользователей, которые будут пытаться среди мусора отыскать то, что им действительно нужно.

«Я считаю, что придумать название действительно важно, потому что это дает людям способ говорить о проблеме», — говорит разработчик Саймон Уиллисон, один из первых сторонников термина «слоп». «До того, как термин «спам» вошел в общее употребление, не все понимали, что нежелательные рекламные сообщения — это плохое поведение. Надеюсь, что «слоп» будет иметь такое же влияние и сможет дать людям понять, что создание и публикация непроверенного контента, созданного ИИ, — это плохо».

Уиллисон сослался на нашумевшую статью Microsoft, созданную ИИ — о продовольственном банке Оттавы, который указывали как достопримечательность канадской столицы. Среди других примеров — книги, созданные ИИ (грибники-любители, к примеру, советовали избегать тематических книг на Amazon, которые, потенциально, содержали вредные советы и могли заставить кого-то съесть на самом деле смертельный гриб).

Отдельно стоит упомянуть о Facebook, который и так имел проблемы с модерацией, а с расцветом ИИ вообще утонул в «слопе». Ранее мы писали о вирусном фото «Голливудской горы» в Калифорнии, куда очень хотели попасть туристы, но оно оказалось фейком, и этот список сейчас дополнился довольно странными творениями (на самом деле, похожими на мой обычный сон) — например изображениями Иисуса Христа с креветками вместо конечностей и тому подобное.

Джейсон Кеблер с сайта технических новостей 404 Media считает, что эта тенденция представляет то, что он называет «интернетом-зомби». Рост слопа, по его мнению, превратил социальные сети в пространство без социальных связей со «смесью ботов, людей и аккаунтов, которые когда-то принадлежали людям».

Президент по глобальным вопросам в Meta Ник Клегг написал в феврале, что соцсеть обучает свои системы идентифицировать созданный искусственным интеллектом контент.

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«Поскольку разница между человеческим и синтетическим содержанием становится размытой, люди хотят знать, где проходит граница», — написал он.

В то же время ИИ-чатбот Meta присоединился в родительскую группу в Facebook, рассказывая, что и у него есть ребенок, да еще и особенный — и поделился советами по обучению и специализированным программам.

Борьба со спамом во входящих папках почтовых ящиков потребовала огромных межотраслевых усилий и привела к фундаментальным изменениям в природе современной электронной почты — крупные поставщики, такие как Gmail, агрессивно отслеживают спамеров и применяют сложные, в основном закрытые системы искусственного интеллекта. Что касается слопа, будущее менее радужное — в Google на прошлой неделе объявили об амбициозных планах добавить результаты ИИ в верхнюю часть поиска (изначально в США, а в течение года в других странах).

По материалам The Guardian