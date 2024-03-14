Вирусное фото «Голливудской горы» в Калифорнии оказалось фейком, сгенерированным нейросетью

Возможно, вы натыкались в Facebook или BlueSky на потрясающее фото «Голливудской горы» в Калифорнии, снятое с высоты птичьего полета? Оказывается оно полностью сгенерировано искусственным интеллектом — более того, даже места с таким названием не существует.

Как отмечает Gizmodo, изначально снимок опубликовал в Facebook пользователь по имени Мими Эхис Оджо — и для тех, кто никогда не бывал в США, он мог показаться вполне реальным. В то же время на странице Оджо немало других изображений, сгенерированных ИИ, что уже могло натолкнуть на размышления о достоверности фото.

Писатель Купер Лунд написал на BlueSky, что такая путаница может стать большим разочарованием для туристов, которые поедут в США в поисках фантастических сцен, на самом деле созданных искусственным интеллектом. Он вспомнил, что нечто очень похожее произошло в начале 2010-х годов, когда китайские туристы посетили Париж. Они ожидали, что город будет выглядеть «как съемочная площадка для романтической истории любви», а вместо этого увидели «сигаретные окурки, грубость местных жителей и беспричинные публичные проявления симпатии».

Интересно, что психологи уже говорят о так называемом «Парижском синдроме» — состоянии, при котором иностранцы страдают от депрессии, тревоги, чувства преследования и даже галлюцинаций, когда их розовые образы не соответствуют реальности.

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