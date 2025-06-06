Спор между Маском и Трампом валит крипторынок и акции

Публичный спор между президентом США Дональдом Трампом и миллиардером Илоном Маском может выйти далеко за пределы взаимных оскорблений в соцсетях… Кажется, Grok был прав.

Если помните, Маск критиковал распределение бюджета США и обещал оптимизировать расходы на содержание бюрократического аппарата. Под это создали даже отдельное министерство DOGE. Но в мае Маск вдруг признал, что задача оказалась слишком сложной и вин покидает Белый дом. Тогда же он публично назвал законопроект Трампа о бюджетных расходах «отвратительной гадостью», утверждая, что он увеличит дефицит бюджета США до $2,5 трлн и обременит граждан долгом. Трамп ответил, что Маск знал о законопроекте и ранее не имел с ним проблем.

Напряжение возросло, когда Трамп отклонил кандидатуру друга Маска Джареда Айзекмана на должность руководителя NASA якобы из-за связей с демократами. Маск воспринял это как личное оскорбление. Миллиардер заявил, что его финансовая поддержка и через платформу X были решающими для победы Трампа на выборах. Трамп ответил, что выиграл бы выборы и без Маска.

И тут понеслось. Президент США написал, что бюджет страны изрядно бы сэкономил после отзыва государственных контрактов и субсидий компаний Маска. В ответ бизнесмен пригрозил вывести из эксплуатации космический корабль Dragon SpaceX.

Позже Маск даже добавил, что Трамп проходит по делу Джеффри Эпштейна, которого обвиняли в организации сексуального рабства (в том числе несовершеннолетних) и подкупе свидетелей.

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Макс даже задумал создать новую политическую партию в США, которая бы представляла 80% среднего класса.

Добавилось еще и то, что команда мемкоина TRUMP анонсировала запуск криптокошелька Trump Wallet в партнерстве с Magic Eden. Сыновья Трампа заявили, что официально никаких приложений не согласовывали и позже через World Liberty Financial направили требование о прекращении действий компании, стоящей за TRUMP.

Уровень эмоциональности и громких заявлений достиг пика, поэтому сотрудникам Белого дома пришлось вмешаться. Им удалось запланировать телефонный разговор Трампа с Маском, чтобы попытаться предотвратить эскалацию и потенциальные негативные последствия.

На момент написания токен Dogecoin (DOGE) торгуется на уровне $0.1780 (-6.93%), а рыночная капитализация снизилась за сутки до $26.63 млрд (-6.92). Акции Tesla (TSLA) подешевели на 14,26%.

У мемкоина TRUMP дела обстоят не лучше. За сутки стоимость монеты упала до $9.86 (-8.90%), а рыночная капитализация снизилась до $1.97 млрд (-8.99%). Акции Trump Media & Technology Group Corp. (DJT) потеряли 8.04% цены.

Да и в целом на крипторынке все краснеет, поскольку инвесторы снова оказались в состоянии сильной неопределенности и ждут развязки конфликта.