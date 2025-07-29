Новости Кино 29.07.2025 comment views icon

«Способствует жестоким репрессиям»: Кристофер Нолан попал в скандал из-за съемок «Одиссеи» в оккупированном городе

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Катерина Даньшина

Редактор новостей

«Способствует жестоким репрессиям»: Кристофер Нолан попал в скандал из-за съемок «Одиссеи» в оккупированном городе

Оскароносного режиссера Кристофера Нолана обвинили в разжигании «жестоких репрессий» из-за съемок в оккупированном городе.

Речь идет о прибрежном городе Дахла, который является частью Западной Сахары — региона на северо-западе Африки, который ООН определила, как «несамоуправляющуюся территорию» еще в 1963 году. Юридически территория, которая давно стала магнитом для высокобюджетных съемок, таких как сериал Amazon «Колесо времени», не является частью Марокко, однако США, Великобритания и другие страны недавно поддержали претензии североафриканской страны на эту землю.

Организаторы Международного кинофестиваля Западной Сахары (FiSahara), который проходит в лагерях беженцев из этого региона в Алжире, призвали Нолана срочно прекратить съемки.

«Дахла — это не просто прекрасное место с кинематографическими песчаными дюнами. Прежде всего, это оккупированный, милитаризованный город, коренное сахарское население которого подвергается жестоким репрессиям со стороны оккупационных марокканских сил», — говорится в заявлении. «Снимая часть «Одиссеи» на оккупированной территории, которую «Репортеры без границ» называют «черной дырой новостей», Нолан и его команда, возможно, бессознательно и невольно, способствуют репрессиям народа сахарцев со стороны Марокко».

Организаторы уточнили, что Марокко рекламирует культурные выражения сахарцев как «уникально марокканские». Для этого страна якобы создала кинофестиваль в Дахле, который «противостоит FiSahara» и показывает высокобюджетные фильмы, которые изображают Западную Сахару как ее часть.

«Мы уверены, если бы они понимали последствия съемок такого громкого фильма на территории, коренные народы которой не могут снимать собственные фильмы о своих историях под оккупацией, Нолан и его команда ужаснулись бы».

В прошлом FiSahara поддерживали известные актеры, в частности Хавьер Бардем и Пенелопа Крус. Ни Нолан, ни Universal еще не предоставили официальных комментариев.

«Одиссея» — это высокобюджетная попытка Нолана снять собственную экранизацию одноименного эпоса Гомера. Возглавляют фильм Мэтт Дэймон, Том Холланд, Зендая, Энн Хэтэуэй, Лупита Нионго, Роберт Паттинсон, Бенни Сафди, Шарлиз Терон, Джон Бернтал, Химеш Патель, Эллиотт Пейдж, Билл Ирвин, Саманта Мортон, Джесси Гарсия, Уилл Юн Ли и Кори Хокинс.

Релиз фильма, который станет первым полностью снятым на пленочные камеры IMAX, запланирован на 17 июля 2026 года. Что интересно, некоторые кинотеатры уже запустили в продажу билеты, где их разобрали за считанные часы и уже перепродают за бешеные деньги.

Раньше «Одиссея» получила первый постер и слоган, тогда как первый тизер эксклюзивно транслировали на показах «Мира Юрского периода» — очевидно, что он впоследствии «сбежал» в сеть.

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Источник: Deadline

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