Новости Кино 17.07.2025 comment views icon

Билеты на «Одиссею» в IMAX разобрали за час и перепродают по $150 — фильм выйдет в 2026 году и еще не получил трейлера

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Катерина Даньшина

Автор новостей

Билеты на «Одиссею» в IMAX разобрали за час и перепродают по $150 — фильм выйдет в 2026 году и еще не получил трейлера

Продажи билетов на «Одиссею» Кристофера Нолана в кинотеатрах IMAX внезапно запустили за год до фактической премьеры — несмотря на то, что фильм находится на этапе съемок и еще даже не получил официального трейлера, их разобрали за считанные часы.

Позже оказалось, что в списке первых клиентов были и перекупы — сейчас билеты на «Одиссею» можно найти в сети по цене до $150 в таких местах, как Лос-Анджелес и Нью-Йорк, как обнаружил пользователь Twitter The Cinegogue (через Games Radar).

В чем причина такой популярности? Помимо того, что это следующая эпопея Кристофера Нолана, снятая после оскароносного «Оппенгеймера» (причем полностью на пленочные камеры IMAX), лента окутана тайнами с момента анонса. Кроме огромного звездного каста, официально нам предоставили только один кадр с Мэттом Дэймоном в роли Одиссея. Остальная информация появлялась из утечек кадров закулисья или слитого из кинотеатров короткого тизера.

«Одиссея», как не трудно догадаться, основана на одноименной эпической древнегреческой поэме Гомера и рассказывает о греческом герое по имени Одиссей, который возвращается домой после Троянской войны. Это путешествие длится 10 лет, а по дороге главный герой встречает много угроз и чудовищ. Кроме Деймона в фильме сыграли Том Холланд (сын Одиссея, Телемах), Зендея (Афина) и Шарлиз Терон (Цирцея), а также Энн Хэтэуэй, Лупита Нионго, Роберт Паттинсон, Миа Гот и другие в неназванных ролях.

Премьера «Одиссеи» в кинотеатрах запланирована на 17 июля 2026 года. Ожидается, что фильм станет самым дорогим в карьере Кристофера Нолана с бюджетом в более чем $250 млн.

Ранее эпическую поэму Гомера неоднократно адаптировали для экрана: в 1954 году вышел фильм «Улисс» с Кирком Дугласом в главной роли; также «Одиссея» вдохновила братьев Коэнов на фильм «О, где же ты, брат?» (2000); история Троянской войны появилась на экранах и в фильме «Троя» (2004), где Брэд Питт сыграл Ахиллеса, а Шон Бин — Одиссея (кстати, Нолан был среди кандидатов на режиссерское кресло).

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