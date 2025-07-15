Новости Кино 15.07.2025 comment views icon

Билеты на «Одиссею» начнут продавать за год до премьеры — появилось расписание сеансов, хотя трейлера до сих пор нет

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Катерина Даньшина

Автор новостей

Билеты на «Одиссею» начнут продавать за год до премьеры — появилось расписание сеансов, хотя трейлера до сих пор нет

«Одиссея» Кристофера Нолана все еще находится на этапе съемок и несмотря на то, что на данный момент мы еще не видели официального трейлера (за исключением утечек), некоторые кинотеатры уже объявили о продаже билетов.

Как заметил Джордан Руми из Word of Real, сети кинотеатров Harkins и Cinemark в США обнародовали перечень фильмов, которые будут транслироваться в формате IMAX 70 мм следующим летом, и среди прочего там можно заметить расписание сеансов на «Одиссею». Указанная продолжительность сеансов 2 часа 40 минут — вероятно, временный вариант, учитывая, что фильм все еще находится на этапе съемок. Билеты можно приобрести с 17 июля, фактически за год до премьеры новой ленты Нолана.

Такой ажиотаж в новинку для отрасли, но учитывая, что «Одиссея» станет первым в истории фильмом, который полностью сняли на пленочные камеры IMAX, да и вообще является одним из самых ожидаемых кинопроектов 2026 года, такую предусмотрительность даже можно понять.

Что известно об «Одиссее» Нолана?

Сюжет

«Одиссея» — это второй фильм Кристофера Нолана, снятый в сотрудничестве с Universal после ухода из Warner Bros. и выхода хитового (хотя не все в отрасли с этим согласны) «Оппенгеймера». Он основан на одноименной эпической поэме Гомера, рассказывающей о путешествии царя Итаки Одиссея домой после Троянской войны, демонстрируя его встречи с Полифемом, сиренами, Цирцеей и завершая историю воссоединением с женой Пенелопой.

Актерский состав

Главную роль взял на себя Мэтт Деймон, сына ОдиссеяТелемаха сыграл Том Холланд, его девушка Зендея предстанет в роли Афины, а Шарлиз Терон появится, как богиня-ведьма Цирцеи. Остальные роли не раскрыты, но ввиду утечки кадров и тизеров (которые встретили с критикой исторической достоверности), Джон Бернтал — это, вероятно, Менелай, Люпита Нионго — его жена Елена Троянская, а Энн Хэтэуэй — Пенелопа. Также среди актерского состава должны появиться Роберт Паттинсон, Бенни Сафди, Эллиот Пейдж и Миа Гот.

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Мэтт Дэймон в образе Одиссея / Universal Pictures

Тем временем звезда «Сегуна» Космо Джарвис вышел из актерского состава фильма Нолана из-за конфликта в расписании. Все бы ничего, но на замену экранизации эпической поэмы Гомера, он выбрал работу над фильмом «Молодой Сталин». Вместо этого персонажа Джарвиса (роль еще не была раскрыта) сыграет звезда «Прометея» и «Бруклинских копов» Логан Маршалл-Грин.

По сообщениям инсайдера Дэниела Рихтмана, Роберту Дауни-младшему изначально отвели роль главного антагониста, греческого бога Посейдона, однако актер отказался от предложения в пользу работы над новыми «Мстителями», где так же будет играть злодея, Доктора Дума

Бюджет

Экранизация должна стать самым дорогим проектом в карьере Нолана с бюджетом более $250 млн, а также, как упоминалось выше, первой в истории полнометражной лентой, которую полностью сняли на пленочные камеры IMAX.

Сейчас самым затратным фильмом Нолана считается «Темный рыцарь: Возрождение легенды» с бюджетом в $250 млн. Для сравнения: «Начало» стоил $160 млн, а «Оппенгеймер» — $100 млн.

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Первый постер «Одиссеи»

Дата релиза

Съемки «Одиссеи» сейчас продолжаются в Шотландии, после чего переместятся в Ирландию и в конце в Лондон (ранее команда работала в Марокко, Греции и Италии). Релиз — 17 июля 2026 года.

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