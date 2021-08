Spotify начал тестировать Spotify Plus — подписку с рекламой за $0,99 в месяц

Пока тестирование проводится с ограниченным числом пользователей и только в США.

На новый вариант платной подписки под названием Spotify Plus в числе первых обратил внимание один из читателей The Verge, а затем и сама компания подтвердила это официально.

С 2018 года Spotify предлагает бесплатный доступ к сервису — с рекламой и ограничениями. Можно пропускать не больше шести треков в час. Кроме того, в бесплатной версии сервиса треки воспроизводятся вперемешку, за исключением отдельных плейлистов, например из подборки «Для тебя».

Spotify Plus — более доступная альтернатива базовому индивидуальному плану Spotify Premium, который позволяет слушать музыку без рекламы и офлайн, пользоваться сервисом за границей без ограничений по времени и открывает другие функции. Если Spotify Premium стоит в США $9,99 в месяц, то Spotify Plus с рекламой, но без ограничений по прослушиванию (можно пропускать любое количество треков и включая нужные треки сразу), вдесятеро дешевле — $0,99.

В Spotify уточнили, что Spotify Plus — эксперимент, который проходит с участием небольшой группы пользователей в США. Когда Spotify Plus будет расширен на другие страны и планируется ли это в принципе, неизвестно. Spotify предоставила The Verge шаблонный ответ, что компания «всегда работает над улучшением возможностей Spotify и регулярно проводит такие эксперименты, чтобы принимать решения».

Как отмечает The Verge, Spotify известна тем, что годами тестирует новые возможности и далеко не всегда доводит их до релиза. Самый яркий пример — поддержка lossless, которую сервис тестирует с 2017 года и все никак не добавит. Еще в феврале Spotify анонсировал запуск до конца года опции Hi-Fi, которая позволит владельцам Premium-подписки слушать музыку в «CD-качества» без дополнительной платы, но пока не спешит с запуском.

В Украине подписка Spotify стоит от $4,99 в месяц.